料下月起可打疫苗 消息：每區設中心 視疫苗種類彈性考慮優先群組

聶德權昨在社交網站撰文表示，疫苗接種專責工作小組上周二（12月29日）舉行首次跨部門會議，目標是各部門於本月底完成籌備，估計可在2月起為市民接種疫苗。

倘科興BioNTech疫苗皆下月抵港

首批可100萬人接種

政府早前表示會為醫護、長者、院舍員工和長期病患者等優先接種，料涉300萬人，而科興和BioNTech疫苗首批約各有100萬劑抵港，由於每人要打兩針，若兩種疫苗首批均可在下月抵港並獲批緊急使用，共可供約100萬人接種。

「如醫護反應不佳，無理由等他們」

有熟悉疫苗接種決策的消息人士表示，疫苗接種優次的考慮並非固定，需盡量善用到手疫苗，視乎情况彈性考慮讓不同目標群組接種，除了長者及醫護，也會考慮跨境司機、機師等，「如醫護反應不佳，無理由（讓疫苗）等他們」。他說現要為不同可能情况作準備，科興尚未出第三期臨牀數據，「如科興（疫苗）遲來，BioNTech（疫苗）先到，不可帶針入老人院，那如何處理呢？」

他又稱，目前最大困難可能是要視乎情况調節不同群組的配額，另正討論多種選項，「可不可以像換身分證，讓老人家帶後生的去打針？這些都放在枱面去傾，但未有定案」。

據了解，社區疫苗接種中心數量不及普及社區檢測採樣中心，但起碼每區有一個，即約有18個至逾20個，選址要視乎後備電供應及有無地方供接種者觀察等配套。對於接種中心數量少或致不便，該消息人士稱，BioNTech疫苗要在接種中心處理，要稀釋及於解凍後6小時內接種，「條數要計得好啱」，否則會浪費，「中心要網上預約還是walk in，好多物流要傾」，暫定中心數量有限，盼有安全及順暢的開始。

本港60歲以上人口近190萬，數目多於首批供港疫苗。港大微生物學系臨牀助理教授薛達認為，65歲或以上的長者應優先接種，尤其是院舍長者，院舍職員、前線醫護亦應首批接種。他說，若首批有100萬劑疫苗、可為50萬人接種，預計要3至4周才打完，料屆時後續批次陸續抵港，不需再將65歲以上長者劃為優先。

專家引述BioNTech藥廠：現變種無減功效

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《星期六問責》表示，科興及阿斯利康疫苗可在2℃至8℃存放，並已入樽，會由醫管局及衛生署門診或私家診所幫助接種；BioNTech疫苗要雪藏及稀釋，多數要到社區會堂作較大規模接種。許又引述與BioNTech研發疫苗的藥廠說，目前變種病毒株只是S蛋白出現小變種，相信無影響疫苗功效，若將來大變種，料6周就可推出新版疫苗。

（疫情第四波）