領凱9座強檢 限期前一日方派人驗 兩翼共用升降機 驗左不驗右

昨35確診 張竹君料波動：陸續見聚會個案

本港昨新增35宗確診，包括1宗輸入，24宗本地相關個案，以及10宗源頭不明。確診數字是第四波疫情以來新低，被問疫情是否回落、能否放寬社交距離措施，張竹君稱雖然趨勢向下，但下跌速度緩慢，而且長假期後已陸續見到有家庭聚會或開派對後確診的個案，認為疫情或會波動。她認為若放寬社交距離措施，疫情很有可能反彈。

另深水埗華寶樓元朗泉水樓 同周二前強檢

另外，政府昨公布多3幢大廈須強制檢測，包括深水埗福華街華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓、日出康城領凱Almond Blossom（9座左翼）。政府刊憲指出，任何在去年12月20日至今年1月2日期間，曾身處上述指明地方超過兩小時的人，須於1月5日或之前接受檢測。

張竹君表示，華寶樓有4人確診，涉及3個單位；泉水樓有3人確診，涉及兩個單位；領凱9座左翼有5人確診，涉及兩個單位，其中一個單位涉及一家人。此外，早前政府公布了40多幢樓宇須強制檢測，其中位於元朗的俊宏軒多了一個單位有人確診，與之前已知的單位同坐向，但相差14層。

另外，灣仔謝斐道積福大廈亦有新增個案，張竹君說早前該大廈有保安員確診，發出強制檢測令後，陸續發現確診個案，有個案曾與保安員打招呼及交談，所以預計稍後會出現更多個案。

區議員斥檢測很慢 憂感染者外出

對於日出康城領凱9座左翼須強制檢測，西貢環保南區議員張美雄表示，據他了解，衛生署周一開始派人為居民檢測，地點料為屋苑內籃球場，詳情有待客務處通告確實。他說不少街坊表示擔心，認為強制檢測安排不清晰。另外，亦有街坊質疑明明9座左翼及右翼共用升降機，為何右翼不需強制檢測。他認為衛生署等到周一才開始為居民檢測「很慢」，衛生署消息亦不夠透明，「我覺得是分秒必爭的，如果差幾日，（感染者）可能已經外出了」。

據食衛局公布，除了流動採樣站，受檢者可到社區檢測中心接受檢測，或到郵局、醫管局診所等取樣收集本包，並交回指定地點。民政事務局昨晚公布上月底被要求強制檢測的43幢大廈，至昨午5時有逾3.5萬人已檢測，佔估算居民人數近六成。

明報記者

（疫情第四波）