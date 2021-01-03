台監控檢疫者 韓公開確診者行蹤 律師：限民權有否必要 看政府有否做好「基本」

台灣以手機信號定位監控居家檢疫者行蹤，若他們離開檢疫範圍，系統會向當事人、警察等相關單位發出信息；隨着台灣疫情受控，當地不少評論提出憂慮，政府會以防疫為名將市民個人資料在不同部門互通，潛在私隱外泄風險。當局近日透過有關措施，在一場演唱會中發現最少5人違反檢疫。

韓國透過手提電話號碼、信用卡資料、閉路電視等數據追蹤確診者到過的場所，連在戲院購買的座位，公眾都可在網上查閱，而應用程式用戶靠近確診者到過的地點100米內也會收到警告。去年4月，德國有意見提出仿效亞洲的追蹤科技，但不少德國人擔心被政府監控而反對，最終程式以自願性質推出，使用率不高。

熟悉人權事務的律師莊耀洸指出，一般問題愈嚴重或涉及公共衛生和人命，理論上較有限制市民權利的空間，但亦需視乎是否「必要」，是否必要則視乎政府有否做好「基本」。他指港府未有做好基本防疫措施，例如市民仍要等候多日才收到病毒檢測結果，如再以防疫為由要求市民交出若干權利，說服力不夠。

（疫情第四波）