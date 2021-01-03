建制續爭全民強檢 專家指分薄接種人手

田北辰指政府弱勢：市民寧罰款

盧偉國於商台節目《政經星期六》稱，政府控疫經過一年無改善，令市民抱怨，政府應有魄力及果斷加強執行力度，而商界抱「長痛不如短痛」心態，他支持強制全民檢測，盼藉此盡快通關。出席同一節目的實政圓桌議員田北辰則反對強制全民檢測，認為可行性有限，又指政府弱勢，市民即使被罰款亦未必參與。

有熟悉政府運作的公共衛生專家說，如全民檢測要有檢測中心及醫護採樣，政府正籌備疫苗接種，結果會分散資源，「是否想拖垮疫苗接種？這（疫苗）重要過全民檢測喎」。

該專家指收緊關口措施可減本地爆發，但不可持續緊閉關口，需要疫苗在本地抗疫，故重要策略是打疫苗而不是全民檢測。他又稱上次「全民檢驗」（普及社區檢測計劃）百多萬人只找到幾十宗確診，反而強制驗高危者更有效，且全民檢測可令非高危隨時「打尖」，或比高危者更快檢測。

許樹昌：無居家令 全民驗無效

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，若不配合居家令，全民檢測沒有效，「內地都不會這樣做」。他指當市民在社區游走，病毒會持續傳播，「傳播後有潛伏期，結果陰性亦不代表無事」，全民檢測亦無意思，驗了的市民或有假的安全感而更危險。

港大專家袁國勇去年12月27日於無綫《講清講楚》稱，不是反對全民檢測，只盼大家明白其限制，可能每一兩個月要再做，上海都無全民檢測，僅靠8萬個測試及追蹤便能控疫，又稱若做不好追蹤，即使全民檢測亦無效用。

（疫情第四波）