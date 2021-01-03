港內地取經 「與毒共存」變「求清零」 擬追蹤「多一層」 研培訓紀律部隊

張建宗去年12月22日率領3名政府專家顧問梁卓偉、袁國勇及許樹昌，以及食衛局長陳肇始、公務員事務局長聶德權等，到深圳與內地官員及專家交流。袁國勇上周說，當疫情接近清零，追蹤密切接觸者的密切接觸者做檢測甚至隔離，能保證繼續清零。

許樹昌：內地專家闡清零方法

港府原提倡在新常態下與病毒共存，但《2020年施政報告》提出「全力以赴 力爭清零」。許樹昌向本報表示，早前到內地交流時，內地專家提出實例解說可如何堵斷爆發，了解到對方清零方法，包括接觸者追蹤得快且仔細、短時間內做檢測和出報告、檢測多一代密切接觸者等，因此毋須做大量檢測亦可截斷傳播，回來後曾商討追蹤第二層接觸者的做法，港府正考慮驗密切接觸者的密切接觸者，但相信所需人手很龐大。

許樹昌昨早在港台《星期六問責》稱，衛生署會考慮為紀律部隊人員提供短期培訓後，由人員協助採樣工作；他傍晚向傳媒澄清，衛生署不夠人手追蹤接觸者，政府正考慮借調其他部門人手，例如在疫情下邊境工作較少的入境處、海關人員等，協助追蹤第二層密切接觸者，估計要先由衛生署提供短期培訓。許相信，第二層密切接觸者日後或須於14日內驗兩次，目前估計由檢測承辦商協助，但不清楚落實時間表。

港府近日公布全港40多幢大廈居民須強制檢測，許樹昌昨在港台節目表示，內地措施更嚴格，如社區出現一兩宗個案已進入「戰時狀態」，包括封區、檢測和檢疫，本港目前做法亦是跟內地模式，盡快為出現爆發的社區檢測，避免進一步傳播。

內地電話實名 大數據追蹤

許：港只參考難跟足

他又稱，如本港目標清零就要加大檢測和提升效率，若未能在強制檢測大廈附近安排固定採樣亭，亦要有流動採樣車，最理想是24小時內出報告。但許樹昌向本報指出，內地電話行實名制，又有大數據追蹤等，香港不能完全跟隨，只能參考其經驗。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，要研究是否多追蹤一層密切接觸者，雖有助更快截斷確診者將病毒傳出去，但不能斷絕所有傳播鏈，因社區仍有隱形傳播。

（疫情第四波）