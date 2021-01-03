薛永恒兩籲抗疫「放下」私隱考慮 安心出行或強制用 防護中心：追蹤密切接觸者用不着

政府去年11月中推出「安心出行」供市民自願下載，薛永恒強調政府沒備存市民出行資料，連用戶都不能翻查有關紀錄；至上月初政府提出加入新功能，例如用戶可查閱紀錄，又研究與八達通合作，將用戶以八達通付款的紀錄分享予安心出行。其後私隱專員提醒，八達通要分享資料必須獲用家「訂明同意」。

再提藍牙追蹤 稱政府沒記錄

薛永恒昨早在商台《政經星期六》表示，安心出行應用程式至今有40多萬人安裝，並有6.75萬個處所貼出二維碼。他一周前提及當局正研發透過藍牙科技，讓用戶經過處所時毋須掃二維碼，藍牙感應到便會自動記錄行蹤，引起外界關注私隱外泄問題。他昨日解釋，處所內的藍牙發射器會自動發出信號，用戶經感應器便會在其手機記錄，強調政府沒中央紀錄，紀錄只留在用戶手機。

不排除強制「掃碼」用藍牙

不過，薛永恒續稱，「私隱固然重要，但抗疫之路，大家可能真的要放下一些這方面的考慮，令抗疫工作做得更好。」他說在抗疫期間有時感到無奈，甚至憤怒，指源頭不明個案對抗疫工作是非常大的困擾，認為有效追蹤源頭至關重要，並呼籲市民積極下載安心出行。

張竹君稱按確診者交代資料追蹤

被問會否強制市民安裝程式、一定要掃二維碼或使用藍牙裝置，薛說「我們不排除任何可能」，並第二度呼籲大家放下私隱關注：「我理解大家對個人私隱的關注，但更重要的是，我們正面對疫情衝擊……可能大家放下一些關注，從而令香港盡快回復正常。」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會回應說，安心出行並非為中心的流行病學追蹤工作而設，不會按程式的內容追蹤密切接觸者。她說，中心一般會要求確診者自行交代傳染期行蹤，按確診者資料判斷誰要檢疫。

IT界：原稱不會違私隱例

資訊科技界選委黃浩華說，薛永恒初期稱程式符合私隱條例，「按道理不會有私隱問題，為什麼要叫人放下私隱？」他憂慮政府有意為安心出行下一階段鋪路，故多番以不同口脗測試水溫，最終達到蒐集市民資料的目的。他指數次的疫情爆發與輸入個案有關，質疑防疫、堵截源頭與市民用安心出行的關係，「用安心出行是否等於可有效防疫？」他擔心，政府會以同一機制，以防疫為由要市民再犧牲私隱。

港府研電子針卡助外遊

澳門：接種後入境亦須觀察

此外，政府最快2月起為市民免費打新冠疫苗，薛永恒在節目說，本月內準備好預約系統，日後亦會將「電子針卡」匯入政府「智方便」流動應用程式。被問及旅遊時可否用電子針卡作證明，他說當局正朝跨境用途的目標去做，但需與其他國家商討如何互通。

不過澳門政府上周表示，接種疫苗後仍有感染及傳播可能，故來自高風險地區的人，接種疫苗後入境澳門亦不能免除隔離醫學觀察。

澳門立法會議員區錦新昨表示，澳門政府的出入境防疫措施傾向保守，預期入境者有否打疫苗不是政府改變相關措施的考慮。

明報記者

（疫情第四波）

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