警多區突擊搜查破無牌酒吧 拘270人票控314人

警方在長沙灣、屯門、尖沙嘴、觀塘、大埔、葵青、荃灣、九龍城及元朗針對無牌酒吧及違規經營派對房間進行巡查行動，先後搗破24個相關處所，拘捕約229人，部分為處所負責人，涉嫌無牌賣酒、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途、在沒有領有酒牌的處所飲酒、違反營業令、藏有危險藥物等罪名。同時有283人違反限聚令被票控，並檢獲一批啤酒等證物。其中屯門的3間無牌酒吧及1間正在營業的派對房間由黑幫新義安操控；另長沙灣一間違規營業的派對房間，被票控違反限聚令的19名顧客，據悉包括文員、學生及公立醫院護士等。

破4賭檔 檢懷疑大麻可卡因

警方在大角嘴、紅磡及葵青同時破獲4個非法賭檔，拘捕41人，涉嫌經營賭博場所、違反營業令、在賭博場所內賭博等被捕，其中31人涉嫌違限聚令被票控。被捕的41人中，有7人在葵青被捕，他們同時涉及販運危險藥物，警方檢獲檢獲約31克懷疑可卡因、約4克懷疑大麻，30罐啤酒、18支烈酒及一些賭博用具，總值約7.5萬元。

除夕紀念8‧31 太子站外票控3人

另外，除夕晚亦為8．31太子站事件16個月，有市民在太子站外聚集，警方票控1男2女違反限聚令，年齡分別20至69歲。

食環署於元旦日亦有相應行動，與警方聯合巡查370間餐飲處所及27間其他處所，另外食環署亦巡查563間餐飲處所及39間其他處所，一共發現14間未有把餐桌分隔1.5米距離及有店內員工未佩戴口罩的餐飲處所，涉嫌違反營業令，食環署已檢控該批食肆負責人。康文署前日至昨日4時，亦在轄下場地，就「限聚令」及「口罩令」發出接近3800次口頭勸諭及11張告票。

（疫情第四波）