機場上月尾檢測尋16確診 林鄭稱外防輸入滴水不漏

林鄭盼及早清零 復兩地海外往來

聶德權昨在facebook表示，「指定檢疫酒店」計劃上月22日實施，截至上月31日，從中國以外地方經機場抵港者有3300人，機場專人採樣檢測發現16宗陽性個案，佔檢測總數0.19%，檢疫期間檢測找到確診15宗。聶又說，早前在機場改用了PCR快速檢測方法，令旅客在機場等候檢測結果的時間縮短至4小時。

特首林鄭月娥在facebook形容，現時本港外防輸入措施已做到滴水不漏，「甚至有人開始覺得製造了好多麻煩」，而本港內部亦加強病毒檢測，希望早些找到個案，達至清零，逐步恢復兩地人員往來和海外人員往來。

政府去年10至11月曾在機場測試使用「漱口樣本」作反轉錄恆溫環形核酸增幅法（RT-LAMP）檢測，但研究後一直未有正式採用，本報日前向衛生署查詢，衛生署沒回應測試結果，署方稱，自上月15日起，機場抵港者要由專人採集咽喉和鼻腔合併拭子樣本，上月24日起承辦商在機場設化驗所，以反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）進行檢測。

（疫情第四波）