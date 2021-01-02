鯉魚門檢疫中心牀單有血迹 入住者質疑衛生

事主外展護士 曾替確診者探熱

在非政府機構負責外展工作的護士陳小姐（化名）常到長者住所服務，曾遇沒戴口罩的長者在家昏倒，她幫對方戴上，並為他量血壓、探熱等，發現他高燒，故招救護車把他送院，長者其後確診。她引述衛生署指長者病毒量高，就算當時員工們有戴口罩、手套，都被定為密切接觸者，數名曾接觸他的員工都要檢疫。

陳小姐被安排去鯉魚門渡假村，她打算鋪牀時發現牀單有兩處血迹。她大吃一驚，「很擔心，你間房究竟有無消毒過？」她補充，以她理解一般公立醫院當員工把污衣被鋪送洗時會檢查一遍，若發現有血迹會扔掉。

指公院被鋪有血迹會扔掉

她隨即向民安隊投訴並要求更換，民安隊3小時後為她送來另一套牀單，「他們說已為我投訴，他們說中途沒有為牀單double check，我猜應該與他們無關」。陳直言：「quarantine（檢疫）已好似坐監，但我沒犯事，我覺得我deserve better（值得更好的）」。

衛署：牀單被鋪有消毒清洗

衛生署回覆稱，每當檢疫者離開後，單位內曾經使用的牀單被鋪會經消毒和清洗後才再使用。如檢疫者發現單位整潔有問題，可向駐場民安隊職員要求協助，署方亦會跟進處理。

（疫情第四波）