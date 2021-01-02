外傭斷約不可留港 中介組織：跳草裙舞更嚴重

僱傭公會：本地外傭可即時見省檢疫費

陳東風在港台節目《千禧年代》認為，延長離任外傭現行合約幫助不大，因不少外傭「斷約」都因為工作原因不想續約，或者已經找了下任僱主。另外，很多僱主都「捨遠求近」，盼聘請已在本地的外傭，「一來可以即時見到，二來可以節省約兩萬元檢疫費用」，他表示，自己公司及行家都紛紛轉而「本地搶工人市場」，形成供應緊張，外傭可以叫高薪金，「很大機會5、6個僱主搶一個外傭」。

僱主協會：外傭已有足夠時間找新工

容馬珊兒則認為，早前政府允許外傭停留多30日尋找新僱主，讓不少外傭需要入住無牌宿舍。另外，她表示，現在外傭約滿不續約，或被辭退，都會有1個月通知，認為外傭已經有足夠時間尋找新工作。她又稱，早前全港有40萬名外傭，現在只剩下37萬，經濟環境轉差下，有3萬外傭已離職。另外僱主亦傾向與現任外傭續約。

另外，勞工處昨日起，一連3天在各區外傭經常聚集的地方進行聯合行動，呼籲外傭遵守社交距離措施。昨日12時左右先有食環署人員在旺角行人天橋提醒違反限聚令的外傭，接近1時再有警察和海關到場警告，要求外傭要保持不可多於二人聚集。

（疫情第四波）