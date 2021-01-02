外傭斷約不可留港 中介組織：跳草裙舞更嚴重

【明報專訊】政府本周三宣布，容許僱主延長即將離任外傭的現行合約有效期限最多3個月，另外提早終止僱傭合約的外傭將不得申請以訪客身分延長在港逗留期限。香港僱傭公會主席陳東風擔心此舉會讓本地市場的外傭供應減少，「讓草裙舞情况更嚴重」；而香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則認為本地外傭需求減少。
僱傭公會：本地外傭可即時見省檢疫費
陳東風在港台節目《千禧年代》認為，延長離任外傭現行合約幫助不大，因不少外傭「斷約」都因為工作原因不想續約，或者已經找了下任僱主。另外，很多僱主都「捨遠求近」，盼聘請已在本地的外傭，「一來可以即時見到，二來可以節省約兩萬元檢疫費用」，他表示，自己公司及行家都紛紛轉而「本地搶工人市場」，形成供應緊張，外傭可以叫高薪金，「很大機會5、6個僱主搶一個外傭」。
僱主協會：外傭已有足夠時間找新工
容馬珊兒則認為，早前政府允許外傭停留多30日尋找新僱主，讓不少外傭需要入住無牌宿舍。另外，她表示，現在外傭約滿不續約，或被辭退，都會有1個月通知，認為外傭已經有足夠時間尋找新工作。她又稱，早前全港有40萬名外傭，現在只剩下37萬，經濟環境轉差下，有3萬外傭已離職。另外僱主亦傾向與現任外傭續約。
另外，勞工處昨日起，一連3天在各區外傭經常聚集的地方進行聯合行動，呼籲外傭遵守社交距離措施。昨日12時左右先有食環署人員在旺角行人天橋提醒違反限聚令的外傭，接近1時再有警察和海關到場警告，要求外傭要保持不可多於二人聚集。