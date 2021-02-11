半年10次staycation 常客：住劏房苦悶 元旦生意遜聖誕 尖沙嘴4酒店1間有人龍

帝苑入住排隊 午自助餐爆滿

記者昨到訪尖沙嘴4間酒店，只有帝苑酒店出現登記入住人龍，大約30人排隊。該酒店旗下餐廳雅苑座職員透露，首節自助午餐時段在3日前全場60枱已預訂爆滿，而酒店因顧客需求，將下午茶時段改為自助午餐，亦有不少人預訂。

其他酒店則住客較少，千禧新世界香港酒店的職員說預約房間「唔滿」，亦沒有排隊人龍，較聖誕節時「差少少」，去年同期入住率達八成以上，現時明顯不如前。九龍香格里拉大酒店及海景嘉福洲際酒店職員均表示，昨未見客人排長龍。

昨入住帝苑酒店的staycation常客余先生（Pedro）透露，今次入住因「預訂日期錯咗」，但不想浪費金錢，故自己一人staycation。他最近半年曾去過約10次staycation，最貴每晚3000至4000元，最平則400元，通常住兩日一夜。

被問及為何愛住酒店，Pedro表示與朋友共同營運學習西班牙文的教育機構，為方便上班搬往尖沙嘴劏房居住。他說疫情下「乜都做唔到」及住劏房好苦悶，不能外遊及減少約朋友外出，「住酒店當去旅行」，加上很多酒店減價，故以低價體驗高質素的香港酒店。他喜愛到酒店的健身室及泳池，但無奈現時因疫情關閉而未能使用。

稱不會房內群聚 不怕染疫

對於會否怕入住酒店染疫，Pedro說不擔心，因他會選擇較有質素的酒店，對酒店的清潔有信心，加上不會在房內群組聚集，相信染病風險較低。他希望疫情盡快過去，可以到歐洲旅行。

市民DONKI掃貨 預購3日食材

此外，選擇外出消費市民仍多，尖沙嘴驚安之殿堂DON DON DONKI昨午人頭湧湧，職員說部分火鍋燒肉區的豚肉缺貨。一家三口來到購物的陳女士說，昨日天氣寒冷，故花費數百元購買肉類打邊爐，並預先購買未來3日的食材，會減少外出。

明報記者

（疫情第四波）