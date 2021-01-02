聯合2D病房增1員工中招 群組累計21人

聯合醫院上周公布2D懷安科病房出現超級傳播，至昨再增一名女病人服務助理確診，累計12名病人和9名員工染病。醫管局總行政經理何婉霞表示，該病人服務助理曾照顧確診病人，早前已列作密切接觸者，在檢疫中心確診，她有穿合適個人防護裝備，無參與過高危醫療程序，平日自己用膳，未知感染源頭。

醫護憂缺裝備 醫局：夠用半年

佛教醫院A5N復康男病房維持兩名病人和一名護士確診。何婉霞表示已抽取14個病房環境樣本，化驗結果全屬陰性；與確診病人同格的病人檢測結果全部陰性。何續稱，會檢視流程上如何加強感染控制以杜絕院內感染。

對於有醫護擔心保護裝備不足，何婉霞表示，醫管局目前有7300萬個外科口罩、1040萬個面罩、920萬件保護衣和710萬個外科呼吸器，裝備足夠使用6個月；使用保護裝備以用得其所為原則，提醒職員做醫療程序時「停一停，諗一諗」所需裝備，如有需要應盡量使用。她說已提醒醫院管理層應盡量安排裝備予職員，毋須擔心存量不足。

（疫情第四波「疫下一年」）