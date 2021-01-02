強檢43廈 首日驗三成居民 何栢良：政府口號清零 未見戰略配合

民政事務總署昨晚表示，在強制檢測首日（去年12月31日），逾1.46萬人已接受檢測，佔公告涵蓋的相關連大廈估算居民人數的29.2%。署方稱正核實在彩雲邨明麗樓和豐澤樓已檢測者，並會追查可能未檢測者。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台《千禧年代》估計，40多幢樓需強制檢測涉及4萬多至5萬人，若政府盼7日內完成檢測，即平均每日做萬多個檢測。現時本港公私營化驗所每日檢測量有10萬，他認為要多十分之一檢測能力才可應付。他又促政府在48小時內出報告通知檢測者。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，近日40多幢大廈要強制檢測，若一幢有1000人，即共5萬人，單靠承辦商在短時間內驗5萬人是「不可能的任務」。

因資料出錯，曉麗苑曉星閣一度被列入強制檢測名單後剔出，觀塘區議員張敏峯稱，有居民請了7天假期以便檢測和等結果，但當局突然通知不用強制檢測，引起居民不滿，認為政府應先核實。

何栢良認為政府有口號要清零，但單有口號無意思，而是要調整策略，官民都要在「戰時狀態」，解決3個老問題，即「慢、漏、不到位」。他認為有份處理疫情的部門如紀律部隊、食環署、民政事務局等也應多些出來「見人」，「（官員）愈高級出來愈好」。

本報昨報道港府控疫領導被指不足，食衛局昨回覆時重申特首領導的督導委員會暨指揮中心下設工作小組，食衛局長的防控工作小組負責制訂處理感染策略；政務司長的應變行動工作小組則統籌各部門；民政事務局長的公眾參與工作小組推動各界抗疫；公務員事務局長領導的抗疫傳訊工作小組負責傳達信息。

當局稱研「多一層」個案追蹤

港大微生物學系講座教授袁國勇早前提出追蹤確診者密切接觸者的密切接觸者檢測或隔離，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱會研究是否可行。她說多追蹤一層或能更廣泛、更快結束有關傳播，但不是所有個案靠追蹤多一層可找出，源頭不明的確診者，未必與密切接觸者的密切接觸者有關，否則已列作流行病學相關個案。

（疫情第四波「疫下一年」）