42確診今波新低 張竹君憂長假聚集致回升 禁晚市堂食下周屆滿 許樹昌料難放寬

對於抗疫一年，張竹君說：「知道大家好辛苦，好多事情過去可以做，無論去街、食飯，甚至以前一些好普通的活動，現在都困難了，希望大家再忍耐，希望疫苗到港後，生活可恢復正常。」醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，過去一年具挑戰，感謝醫管局8萬多名同事「無論在疫情高低，都抱着專業精神照顧病人」。她亦感謝市民過去很支持醫護和合作。

聖誕新年個案未完全反映

本港昨增42宗確診，包括6宗輸入、13宗源頭不明，另有逾30宗初步確診。被問疫情是否回落，張竹君稱有病人的潛伏期較長，相信未反映冬至和聖誕的所有個案，但認為數字向下是好事。她說要觀察一周左右才知新年假期的情况，亦要留意有否二三代傳播。她又說，過去兩周確診數字下跌，但速度較慢，而市民趁長假期到戶外或家中聚集，擔心數字回升，「如有超級傳播者到訪，則可能引發大規模傳播」。她說市民享受假期是正常，但呼籲減少多人聚會。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，近日疫情慢慢回落，個案數字應已反映冬至衍生的個案，聖誕節的個案應未完全反映，新年的個案則要再觀察多兩周，而今日的初步確診個案較少，或與假期有關，相信下周到期的社交距離措施暫沒空間放寬。

清零變新目標 許料措施更嚴

許又說，以往政府對疫情的態度是要當作「新常態」、與病毒共存，現時策略已變，目標是清零，相信新一年社交距離措施會更嚴格。他說，在下月農曆新年前能否清零，要視乎市民是否配合社交距離措施、停止大型家庭聚會，而按內地經驗，是要在清零後14日才放寬措施，若本月未能清零，相信到農曆新年仍有一定社交距離限制。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台《千禧年代》稱，12月多節日，留意到前日街上人頭湧湧，甚至大塞車。他認為要留意1月首周情况，確診會否飈升。他認為節日期間市民交樣本和實驗室化驗速度或有滯後。

另外，一名上月21日確診的59歲男病人（第8336宗）昨午1時57分在瑪麗醫院離世，他生前居於藍田平田邨平誠樓。本港累計149名確診者離世。

（疫情第四波「疫下一年」）