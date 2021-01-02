衛署打疫戰 未淘汰Fax機傳呼機 私醫：收逾萬張檢測報告傳真 費時失事

【系列之四．完】

明報記者 許芳文 冼韻姬

據2003年SARS專家委員會報告的結論，當局必須投資，使衛生署、衛生防護中心有更佳的資訊科技支援，改進和發展日後所需的完備系統。衛生署回覆，多年來已開發和使用多個資訊科技系統和流動應用程式，以支援部門工作，提升服務質素及效率；稱衛生防護中心一直以來透過不同渠道，包括電話、傳真機及傳呼機等，與公立醫院及私營機構醫護人員保持聯繫。署方表示，中心會與醫院管理局繼續合作，以保障整個社會的健康。

「曾一日二三十報告逐張fax」

林永和：倘斷線要重頭來過

在疫情下常建議病人檢測新冠病毒的家庭醫生林永和，由去年3月開始建議符合條件的病人檢測，相信累計已透過傳真收到逾1萬個檢測報告，「試過一日有二三十個病人（的報告），要逐張fax來」，打印有時不清，亦怕遺漏，又耗紙和空間，過程費時失事，「如果（報告）收到一半，斷了，打電話去衛生署問，（對方）會fax張form來，要填完fax回去，然後（衛生署）再fax報告來」。

林永和說，定點監測的醫生會較多安排化驗，接收報告亦較多，已建議衛生署改善，現時強制檢測會分別用短訊通知醫生和病人，但他期望其餘定點監測的檢驗及法定傳染病的呈報可電腦化，透過電郵等方式處理，以提升效率。

另外，公院亦是衛生署的傳真接收者，仁濟醫院曾因漏看隔離令傳真，誤將確診者送入普通病房。公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，據其了解，病房現仍透過傳真接收或解除隔離令。

fax號碼次次不同 等衛署覆機

公院護士：解除隔離可耗半天

有公院隔離病房的護士稱，為確診者解除隔離令，先要致電衛生署的一個傳呼台，待署方「覆機」通知傳真號碼（號碼每次不同），才可將病毒數值、抗體檢測或核酸報告，連同出院摘要等傳真予衛生署，最後再等接收解除隔離令的傳真傳來，病人方可出院，最長歷時半日。

指繁複過程添醫護負荷

馬仲儀倡醫局衛署設互通平台

馬仲儀稱，理解隔離令等涉法律文件需傳真，「不可以話fax唔得，法律文件fax無問題，但連（解除隔離令所需的）檢測報告都要fax（去衛生署）就是問題，我點肯定係咪嗰個人收、有無其他人睇？」，質疑為何不建立互通的電腦平台。她說繁複過程會加重醫護工作，建議醫管局及衛生署應設平台，讓雙方及時查閱病人確診狀態、檢測結果等，減省不必要程序，加快病牀流轉及效率。

（疫情第四波「疫下一年」）

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