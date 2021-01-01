官媒建制頻轟准保釋 政府沒籲勿影響裁決

人民日報稱國安公署可介入

大公報專欄稱期待糾正

《大公報》專欄「井水集」以「期待終院能自我糾錯」為題，文中指稱高院法官李運騰「被指犯下多項錯誤」，又稱法庭可否遵循國安法要求撥亂反正，恢復公眾信心，將對法治產生深遠影響。

終院裁定黎智英在審訊前須還押後，本身是律師的民建聯周浩鼎稱，李運騰法官「嚴重低估了黎智英可以繼續勾結外國勢力的風險」，認為終院決定「非常合理」、「有邏輯上的一致性」。

張達明：若其他人講

律政司已回應

港大法律學院首席講師張達明稱，審訊前有關評論「根本是不應該」，他稱《人民日報》作為官媒，代表權力的聲音，「《人民日報》所說的話，若由其他人講，律政司已會發聲明，呼籲不要在法庭審訊前影響法庭裁決」，認為律政司無回應是最大問題。他憂慮北京是否放手容許終院裁決，抑或事前「有很多動作」，冀最終可交由法庭、按法律行事。

（港區國安法）