官媒建制頻轟准保釋 政府沒籲勿影響裁決

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英早前獲批准保釋後，建制派連日批評決定，《人民日報》亦發表評論文章，質疑香港法院是否管轄有困難、更稱國安公署可介入。《大公報》昨於終院裁決前刊登文章，形容黎智英犯案「事實清楚，無保釋空間」，並稱若終院不接納律政司上訴、或判律政司敗訴，根據國安法規定，「國安公署有權接管此案。這是否司法機構所願見的結果？」有法律學者認為律政司不作回應有問題。
人民日報稱國安公署可介入
大公報專欄稱期待糾正
《大公報》專欄「井水集」以「期待終院能自我糾錯」為題，文中指稱高院法官李運騰「被指犯下多項錯誤」，又稱法庭可否遵循國安法要求撥亂反正，恢復公眾信心，將對法治產生深遠影響。
終院裁定黎智英在審訊前須還押後，本身是律師的民建聯周浩鼎稱，李運騰法官「嚴重低估了黎智英可以繼續勾結外國勢力的風險」，認為終院決定「非常合理」、「有邏輯上的一致性」。
張達明：若其他人講
律政司已回應
港大法律學院首席講師張達明稱，審訊前有關評論「根本是不應該」，他稱《人民日報》作為官媒，代表權力的聲音，「《人民日報》所說的話，若由其他人講，律政司已會發聲明，呼籲不要在法庭審訊前影響法庭裁決」，認為律政司無回應是最大問題。他憂慮北京是否放手容許終院裁決，抑或事前「有很多動作」，冀最終可交由法庭、按法律行事。