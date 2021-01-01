張達明：正審有否外籍官是法治指標

譚耀宗稱要考慮會否續損國安

譚耀宗接受本報查詢時說，就國安法第42條立法時，考慮到國安法十分重要，如有人遭檢控，不應批出保釋，當中不止考慮潛逃問題，亦考慮被告獲保釋後，會否繼續做破壞國家安全的事。

至於為何法官仍有權批准保釋，譚耀宗稱，條文寫得太絕未必適合，「若去到一個位，他（被告）已不能照顧自己，你困他進去（監獄）做什麼？根本都『攤咗喺度』，就容許出來，（因）證明不會再搞事」。被問到這是否保釋門檻，譚耀宗稱要視乎法官是否相信被告不會潛逃及破壞國家安全。

張：黎倘棄保再犯無法逆轉

法庭加快排期作平衡

張達明形容法庭決定「不容易」。他解釋，若高院法官李運騰批出保釋決定無錯，黎智英（今次還押）會損失個多月自由，但終院考慮到若黎智英期間棄保、以至再犯國安法，則無法逆轉，他稱法院需作平衡，縱黎智英要還押，但正審排期亦加快了很多。張達明並指出，正審時有無外籍法官參與亦是指標，「林鄭是否願意尊重香港法治，委任外籍法官（為指定法官）？抑或很左的、認為只有中國人才可以審？」

有法律界人士估計，終院要求黎智英還押，或有意避免「送中」問題，因若現時批出保釋，不肯定北京會否引用國安法第55條、將黎智英送往內地受審。

行會成員、資深大律師湯家驊稱，今次終院只是批出上訴許可，並未裁定批出保釋是正確或錯誤，故黎智英要還押，否則間接證明高院法官李運騰批准保釋決定正確，「所以要回歸到未（向高院）申請保釋的情况」。

大狀：倘裁批准保釋出錯

黎智英可高院覆核

至於正審後的程序，大律師黃宇逸稱，若終院裁定高院批出保釋的決定錯誤，會頒下權威解釋，理論上屆時黎智英可往高院再作保釋覆核。國安法第65條列明解釋權屬全國人大常委會，港區人大代表陳曼琪昨稱，若終院需處理42條的法律解釋爭議，超越國安法適用性的範圍，「《港區國安法》第65條所指的解釋權屬於全國人大常委會便是萬眾期待！這是正確的憲制秩序及程序！」

（港區國安法）