批出臨時扣留申請 終院：准黎保釋等同假設原審正確

辯方質疑無權處理申請

終院不同意：條文有缺漏

律政司一方根據《香港終審法院條例》第35條「在檢控人提出上訴後將被告人羈留」的條文，要求終院批出「臨時扣留命令」，繼續還押黎智英至上訴正審聆訊。黎智英一方反對有關申請，質疑終院不具管轄權處理有關申請。

首席法官馬道立昨在庭上質疑，條文只給予上訴庭和原訟庭管轄權的做法不合常理，「似乎非常奇怪」。黎智英一方回應，既然條文如此描述，現實情况便只能如此。

終院在判辭再度質疑，有關條文的奇怪之處在於，下級法院可單憑控方提出上訴意願後，便有權處理有關申請，負責處理上訴許可的終院卻沒有相關權力，形容條文顯然有所缺漏，認為終院同樣有權審理有關申請。

就「臨時扣留命令」的申請，律政司一方認為，為避免對國家安全造成無可補救的損害，認為法庭應維持總裁判官蘇惠德拒絕保釋的裁決。黎智英一方則認為，既然黎獲法庭批出保釋，目前應維持現狀。終院認為，假如目前繼續批出保釋，便等同假設原審法官的決定正確，導致原則出錯，遂批准律政司的申請，下令將黎智英繼續收押。

（港區國安法）