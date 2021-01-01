終院准律政司上訴 黎智英還押 律政司：控罪可囚終身類同謀殺 保釋應更嚴

馬道立李義張舉能審理

同為「指定法官」

律政司早前向終院提出兩點爭議，包括原訟庭按《刑事訴訟程序條例》第9條批准被告保釋是否屬「最終決定」，令終院有管轄權介入，以及如何正確演繹《港區國安法》涉保釋權利的第42(2)條。律政司另要求法庭批出臨時扣留命令，繼續關押黎智英（見另稿）。案件昨由終審法院首席法官馬道立、常任法官李義，以及常任法官張舉能共同審理，3人均為國安法指定法官。

代表律政司的高級助理刑事檢控專員周天行引述國安法第42條，強調法庭處理羈押等規定時，「應當確保」案件公正和及時辦理，同時有效防範、制止和懲治有關罪行。他稱，除非法庭有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全的行為，否則不得准予保釋，認為條文已顯著削弱「假定保釋（presumption of bail）」的原則，高院早前在「唐英傑案」中裁定第42(2)條效果只是「虛有其表」的說法亦有誤。

律政司：國安法削「假定保釋」原則

辯方質疑偏離傳統做法

周天行明言，本案控罪最高可判囚終身監禁，性質與謀殺和叛國罪相同，法庭一般不會給予保釋。為保障國家安全的利益，「單是一次的潛逃或再犯都無法承擔」，認為法庭處理國安法被告的保釋時，應以更嚴格的條件審視。周又指出，人大常委起草港區國安法時，已考慮兩地司法系統的不同，認為港區國安法第42條沒提及須考慮《刑事訴訟程序條例》第9條的情况，已顯示相關立法意圖。周表示，法庭不應視頒下保釋條件為降低被告潛逃或再犯風險的做法。

代表黎智英的資深大律師鄧樂勤則表示，原審法官李運騰已考慮港區國安法的立法原意，他早前就「唐英傑案」的裁決亦無可爭辯之處；又認為「法庭審理保釋申請時不得考慮任何保釋條件」的說法，已徹底偏離傳統做法。

終院：只處理原審官出錯否

保釋申請應交下級法院

終院聽畢雙方陳辭，押後4小時後即場頒下判辭，認為原審法官李運騰批出保釋時，可能錯誤解讀或應用港區國安法第42(2)條，加上有關條文對《基本法》、《人權法》、《刑事訴訟程序條例》，以及港區國安法第1、3、4、5、41和42條構成影響，裁定有關爭議屬「最終決定」，終院有權介入，以及具合理可爭辯之處，批准律政司只就有關爭議提出上訴。終院同時表明，是次正審只會處理國安法第42(2)條的含義，以及原審法官批出保釋時有否出錯，正式的保釋申請應交由下級法院審理。

【案件編號：FAMP1/20】

明報記者

（港區國安法）

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