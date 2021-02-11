深法院稱組織偷渡二人「受他人安排」 港警10月拘9涉案者 張達明：內地口供不能作呈堂證供

張：警可取文件助調查

深圳市鹽田區人民法院表示，鄧棨然、喬映瑜受他人安排，組織多人從香港偷渡至台灣，由鄧買船；兩人「在共同犯罪中係從犯」。

新華社：「上家」安排鄧棨然學駕船

新華社報道，鄧棨然8月購買快艇，由「上家」安排學習駕駛偷渡；喬映瑜負責與其他涉案者聯絡。報道稱，8月23日凌晨，鄧、喬及其餘10人在西貢布袋澳碼頭會合，將燃油、食品、望遠鏡、衛星電話等偷渡物資運送到快艇上，鄧駕船出發，指喬向各人交代注意事項，如遇內地海警，統一口徑為「出海釣魚」。報道又指喬映瑜用海上定位系統、衛星電話等與「上家」匯報快艇位置。

商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪表示，警方10月已就今次棄保潛逃案拘捕9人，他們涉嫌協助疑犯，未來會積極跟進。警方10月拘捕的包括立法會前議員梁國雄前助理唐婉清、本土民主前線成員鍾雪瑩等。

拘唐婉清鍾雪瑩 警：積極跟進

就12港人在內地認罪口供對香港警方調查此案有何作用，港大法律學院首席講師張達明接受本報查詢時表示，如果警方只用作調查，可透過行政程序向內地警方取得文件；不過他指如用作呈堂證供，本港刑事法庭不接受書面證供，要「有說話、有盤問」的證供才獲接納，除非香港警方傳召相關人等。他表示，昨日有兩名未成年疑犯移交回香港，「警方可以問他們，但他們亦有權不願意回答」。