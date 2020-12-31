未成年兩人不起訴交港 警申案押後14日 避談看守所 鄒家成質疑曾遭酷刑

二人須檢疫 或加控「沒按法庭指定歸押」

內地公安昨晨把廖子文及黃臨福移交予本港警方，兩人黑布蒙頭被移送到天水圍警署。廖在港被控「串謀意圖危害生命而縱火罪」，黃被控「企圖縱火罪」、「管有攻擊性武器罪」。警方商業罪案調查科署理總警司鄭麗琪表示，兩人早前缺席法庭應訊被通緝，由於他們違反保釋條件，警方正徵詢律政司意見會否加控其他罪行，有可能加控《刑事訴訟程序條例》第9L條「沒有按照法庭的指定歸押」。

鄭稱，今早將向法庭交代兩人已返港，並申請將案件押後14天，讓二人完成檢疫。按《條例》，一經定罪最高可被判罰款及監禁12個月。

大狀料不再批保釋 量刑或考慮曾潛逃

法政匯思召集人、大律師李安然表示，兩人違反保釋條件，料法庭不會再批准保釋，「因為明顯有潛逃風險」。至於兩人違反保釋條件對其原來控罪的影響，李安然稱未見兩者有直接關係，但實際仍需視乎控方會否加控控罪，若被告承認先後兩項控罪，其原來控罪的主審法官量刑時，會考慮兩人曾潛逃，或會質疑被告是否真有悔意。

有關兩人檢疫安排，懲教署回覆表示，會按機制安排所有新收納在囚者接受隔離及醫學監察，並做病毒測試。

協助12港人家屬的鄒家成等人昨日到天水圍警署，他表示，廖和黃的家人和律師與兩人短暫見面後，指二人神情緊張，避談在鹽田看守所的情况，鄒質疑12港人在內地曾遭酷刑對待。

根據警方資料，被捕時17歲的廖子文在港涉及去年9月30日一宗串謀縱火案，涉在駱克道一住宅大廈製造汽油彈；被捕時16歲的黃臨福涉去年10月14日向旺角警署投擲汽油彈及縱火。