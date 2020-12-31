偷渡8人囚7月 組織者2至3年 內地法院稱「從輕」 家屬嘆服刑地點探監「全是問號」

未成年廖子文黃臨福移交港警

另外，鹽田檢察院昨日表示不起訴案中兩名被捕時未成年者，二人被移交回香港警方（見另稿）。按照判決，8名判監7個月者，扣減還押日子，明年3月始能獲釋，未能回港過農曆新年。至於判囚3年的鄧棨然及判囚兩年的喬映瑜，分別要監禁至2023年8月底及2022年8月底。

深圳市鹽田區人民法院昨晨宣判，案中10名被告刑期由7個月到3年，分別罰款1萬、1.5萬及2萬元人民幣。鹽田法院表示，被控組織偷越邊境的鄧棨然及喬映瑜，組織偷渡涉及人數眾多，惟兩人受他人組織實施犯罪，是在共同犯罪中的「從犯」，依法「減輕處罰」，其餘8人「從輕處罰」。

新華社報道：

被告稱「已認知內地法治公正」

新華社昨日報道，法院周一（28日）審理案件時，喬映瑜最後陳述時幾度哽咽，表示「已經認知到內地法治的公平公正及嚴謹，我亦獲得應有的權利」。報道又稱多名被告表示以往輕信他人傳言，「對內地執法、司法機構存在嚴重誤解」。

關注組斥「一場鬧劇」

審結仍不見判決書

「12港人關注組」發聲明，表示12港人不能自由選擇律師、拘留時人身安全及通訊權利得不到保障，「官派律師」隱瞞身分及案件信息，聲稱「公開審訊」卻只有「中共自己人」可出席，至案件審結仍不見判決書，「整個司法過程完全是一場鬧劇」。

鄧棨然被判囚3年，其家人向本報表示雖有心理準備刑期以年計，但看到判決時「仍希望是假的」。家人稱目前最擔心鄧長時間沒接觸認識的人，擔心其精神及心理狀態，「天氣轉，對他的哮喘及皮膚病又如何？」至於會否到深圳探監，家屬表示鄧會往哪個監獄服刑、如何探監「全是很大的問號」，希望港府能協助安排，但不抱期望。

鄧棨然家人：希望判決是假的

李子賢被判囚7個月，其母親表示案件「總算有個結論」，稱已打算到深圳探望兒子，但需要知道時間表、檢疫安排等，希望內地能提供指示。李母又說看到兩名未成年人回港「手腳仲郁得」，對兒子現况感到稍為安心。

鄒家成：入境處稱不知在囚地點

保安局：接家屬求助已跟進

協助被捕港人家屬的鄒家成表示，有家屬正籌備到深圳探訪家人。他稱入境處昨致電家屬，稱因不知各人被囚地點，不能協助他們探訪。鄒指入境處若有心協助家屬，應先了解看守所探監程序；官派律師亦拒絕回答家屬有關查詢。

保安局稱，入境處「協助在外香港居民小組」及駐粵辦接獲家屬求助及書面訴求後已跟進事件。

委託律師指「從犯」判刑太重

有不願具名的家屬委託律師認為，鄧及喬作為「從犯」的判刑太重，又認為專門做偷渡生意才構成組織罪。內地刑事辯護律師莫少平認為難以評論刑罰輕重，但指判決在刑罰幅度內。他又說組織罪不一定涉及生意，領導、聯繫偷渡工具者已構成組織行為。

按內地法律，觸犯組織偷越邊境罪可被判囚2至7年，組織集團首要分子最高可囚終身；犯偷越邊境罪而情節嚴重者可被判囚1年以下。

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