地署提早終止豁免 教協將軍澳中心限3月內遷走

教局：按機制分配予幼稚園

地政總署回覆稱，根據地契，有關物業本作非牟利幼稚園用途，而西貢地政處2012年初發出豁免書，容許有關物業用作非牟利教育中心，該處經定期審視，並諮詢教育局，教育局早前表示幼稚園需求殷切，因此不再給予豁免，遂向領展發出3個月通知，要求物業恢復作非牟利幼稚園用途。本報昨向教育局查詢該區幼稚園學額是否短缺，局方沒直接回應，稱有關單位原本作幼稚園用途，會根據最新發展，按既定機制分配予有需要及合適的幼稚園。

教協：感政治打壓 未聞區內幼園需求大

西貢區議員鍾錦麟稱，曾獲教育局回覆該區「可見將來」不會有額外需求以致要開辦額外幼稚園，對收回有關單位感訝異及突然。他說該址附近雖有公營房屋落成，但相信有空間提供幼稚園及其他設施。

教協會長馮偉華說，如政府要收回單位作幼稚園用途是「無可厚非」，但質疑政府為何如此趕急收回單位，「找人承租也不可能這麼快」。他批評政府並無與教協商量及解釋，便透過領展要教協3個月內遷出，「無協商餘地，無問過能否趕及遷走、服務是否真的可有可無，幾大感覺都是政治考慮、打壓」。馮說沒聽聞該區幼兒教育學位短缺，而當年教育局曾預算該區未來有關需求不是太大，地政處才批准豁免租予教協，「如果幼稚園需求好大，同我們講聲，不會不讓出單位的」。

教協將軍澳中心位於寶琳欣明苑停車場大廈地下，面積約5940平方呎。該址原為幼稚園，結業後多年未有幼稚園承租，業主領展於2011年向地政處申請豁免該物業的土地用途，可用作教育中心，並於2012年4月租予教協。教協目前以每月2萬多元租用單位，主要用作教師培訓、為退休教師及區內人士舉辦文娛康體活動等，租約原定2022年3月到期。

領展回覆稱，本月中收到書面通知，地政處將於明年3月7日終止有關地契豁免，業主須將單位還原地契原定用途，故隨即通知租戶，收回物業後會聯絡教育局物色有意辦學的機構。領展又稱，根據豁免書條款，在批出有關地契的豁免3年後，地政處可隨時以3個月的書面通知終止豁免。