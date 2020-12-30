隻身擋鑽土機護柱群 街坊：死我都唔驚

街坊芳姐自稱是首先發現遺蹟的人，她說居於深水埗10多年，對該區感情深厚，與街坊不時到主教山聚腳，更放置健身架、乒乓球桌等在山上做運動。她說本周日趁假期登山，意外發現山頂被鑿出破洞，露出配水庫石柱，遂入內拍照，被壯觀的石柱感動，「一睇真係好靚」，遂把相片分享給朋友。

她稱最初僅着友人前來拍照留念，但當晚因太痛心致徹夜未眠，決心保護配水庫，翌晨遂偕數名友人帶同標語闖入工地，希望叫停工程，惟工人繼續以鑽土機鑿地。根據芳姐提供的短片，她當時隻身進入地盤走近鑽土機，當時鑽土機正在鑿破蓄水池頂部，她用手緊握機頭鑿的電線。

羅馬式柱群出土被廣泛報道後，水務署已停工，芳姐稱「完成咗最大心願」，批評政府做法太官僚，未有好好保護遺蹟，又稱配水庫的石柱經歷百年仍狀態良好，當局稍作修葺便可開放予公眾參觀。

遊人打卡闖工地 警票控8男違限聚

警方昨派員在配水庫一帶巡邏，涉事地盤內有工人看守，禁止遊人進入。雖然工人嚴密看守，但有市民昨午硬闖工地，一度進入地底蓄水池範圍，工人見狀立即驅趕，其他遊人見狀未有再硬闖，反各師各法拍照「打卡」，其中有人爬上附近山坡護土牆的高點拍照。警方表示前晚11時許曾到場票控8名男子（20至51歲）違反限聚令，並勸喻其他在場的人。文物保育專員蔣志豪昨亦提醒市民現場有一定危險，勿嘗試進入，免生意外。