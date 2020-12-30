1904年建成 同供水系統紅磚屋早列一級歷史建築

政府今年5月向區議會提交文件，指配水庫建於1930年之前，但有政府檔案顯示，水庫工程於1904年竣工。李浩然翻查《1910年工務司署署長報告》，已記載「九龍重力自流供水系統」計劃 （Kowloon Waterworks Gravitation Scheme）有 （i）至（x）共10個工程項目，而第viii項便是主教山的配水庫（service reservoir），可儲水約200萬英制加侖（相等於約9000立方米）。

文件顯示，該配水庫當年建造費約6萬元，李浩然推算相等於現時約6000萬元。按當年文件，供水系統包括源頭的九龍水塘、荔枝角濾水池、主教山配水庫、油麻地抽水站等，其中在油麻地戲院旁的油麻地抽水站紅磚屋早於1895年建成。現時全港有42項水務署建築物被評為法定古蹟，另有40多項被列為歷史建築。

水署文件無提歷史設計 兩屆區會未質疑

水務署於2017、2019及2020年，至少3次向深水埗區議會提交文件簡介拆卸工程，隻字無提配水庫歷史及建築設計，而區議會經歷兩屆亦未對此提出質疑，至事件曝光，不同政黨議員才提出停止工程作保育。