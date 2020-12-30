無考察險摧百年水庫 文物專員致歉 信水署「以為係水缸」 團體學者批官僚靠估

黃偉綸：做法可改進研保育 林鄭：與民同感

發展局長黃偉綸承認政府有關做法有改進之處，稱項目值得保育，將交由古諮會評級。特首林鄭月娥昨晚在facebook發文，表示對於有市民認為該處值得保留，「我也深有同感」。黃偉綸稱明白民間有保育訴求，而保育之餘也盼望將來讓居民可以合理地、在不破壞之餘享用這個地方，政府會研究。

不列暫定古蹟 將加固研評級否

文物保育專員蔣志豪及水務署供應及分配（市區）科九龍區總工程師何禮華昨午到主教山視察。何禮華稱，水庫內部100條石柱中共78條外露，有4條已拆卸，另有20米乘10米天花拆掉。蔣志豪說相信建築損毁幅度不大，而因上址為政府土地建築，加上清拆已停工，古蹟辦認為毋須將水庫列作暫定古蹟，但會做加固工程。

蔣志豪說，水務署曾於2017年諮詢古蹟辦，據當時資料及溝通，該水務設施被理解成「水缸」，而根據古諮會指引，水缸為不受評級構建物，古諮會於同年3月將水缸列為不作評級構建物，判斷為毋須跟進。他承認事件中部門溝通敏感度不足，導致「掛萬漏一」，「想講一聲唔好意思」，其後再就此表示「對唔住」。

據蔣了解，水庫於1970年代終止運作，由於內部環境黑暗、平常無人內進，考察有限制。被問到清拆工程開展前古蹟辦有否派員到場視察、有否看過圖則，蔣未有正面回應。他說古蹟辦已即時檢討，提醒各部門做大型工程時，如涉歷史建築，須諮詢古蹟辦，而古蹟辦亦需提升敏感度。他續說，古蹟辦將就水庫交歷史學家、人類學家、考古學家及建築師深入研究，考慮是否需作評級，古蹟辦正爭取盡快完成相關工作，期望數月後提交研究結果。古蹟辦亦檢視全港的水務署建築物，發現至少另外4個配水庫（雅賓利、歌賦山、油麻地、山頂）屬戰前建築，會盡快展開研究。

另發現4配水庫屬戰前 將展研究

古諮會主席蘇彰德稱，以他理解，古蹟辦當年未有派員到場視察，而兩部門是次溝通的確出了問題，要市民揭發才停工，做法不理想，形容事件「不幸」。他說古諮會下次例會為明年3月，認為如有關研究提早完成，各委員亦準備好提早開會，屆時希望與古蹟辦一同檢討有關工作。

「活現香港」創辦人、食衛局前政治助理陳智遠稱，古蹟辦為保育古蹟最重要的部門，事件反映該部門做事官僚、按本子辦事，「百年古蹟，在古蹟辦監管之下，被政府工程主動破壞，在文物保育上是一個笑話」。他說政府應盡快將配水庫列為暫定古蹟，令其受法例保障，不再受破壞，並挽回公眾信心，「百利而無一害」。

港大建築文物保護課程學部主任李浩然稱，事件反映古蹟辦及水務署官員對古蹟不熟悉，「專業人士知識範圍好窄，大家靠估」，本港文化教育亦不夠普及。他說日後若發現戰前建築，「一定要落site睇，可能會遇到好嘢」，又認為現時被破壞部分不難修復。

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