店東轉載開槍警資料判囚 禁起底首宗

被告餘2萬積蓄 判囚21日2萬訟費

被告陳健聰（27歲）是第3名因違反警察起底禁制令而被判刑的人。個人資料私隱專員鍾麗玲表示歡迎法庭裁決，強調「文明社會絕不容忍『起底』這惡行」。截至今年12月中，私隱專員公署已將57宗涉嫌違反禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進。

警方表示尊重及歡迎法庭裁決，並稱2019年6月至今已拘捕55男14女，年齡介乎16至60歲，涉嫌不誠實取用電腦、刑事損壞、刑事恐嚇、煽惑恐嚇等，並重申互聯網不是無法可依的虛擬世界。

辯方大律師關文渭表示，被告居於開槍事發地點附近，及在當區經營佛具生意，當日因情緒受刺激而犯案，事發後3日刪除有關帖文。雖然被告轉載共4篇違反禁制令的帖文，但上述帖文屬短時間內轉載，籲法庭視有關舉動為一次性。他又表示，被告尚餘2萬元積蓄，生意亦因本案受影響，目前依賴積蓄和妻子的薪金過活，惟妻子最近亦失業，望法庭判處緩刑，以及分擔部分訟費。代表律政司的大律師何卓衡則建議判處被告刑期以月計的即時監禁，以及支付逾27萬元的彌償訟費。

法官高浩文引述涉事警員的誓章，稱警員和家人仍擔心人身安全受威脅，不時收到借貸和滋擾來電，更要搬離原有居所和停用原本的電話號碼，他們甚至情緒受困，承受失眠問題，兩名女兒在校亦遭同學疏遠和欺凌。

涉案警稱需搬家 兩女遭同學欺凌

官：連續發帖比過往案件嚴重

高浩文形容，「起底」對涉案警員一家帶來覆水難收和長遠傷害，無論各人政見如何，有關行為均不能被饒恕和容忍；又形容被告做事不考慮後果屬加刑因素，連續發帖亦比過往案件只涉一篇「起底」帖文嚴重，認為判處緩刑不足以反映本案嚴重度，判處被告即時入獄21日，及支付2萬元訟費。

根據案情，有警員去年11月11日在西灣河開槍，被告當日早上四度在facebook轉載涉事警員和警員家人資料，包括警員姓名、編號、電話號碼、住址，以及警員兩名女兒就讀的學校等；帖文同時附有「善惡到頭終有報」、「西灣河殺人犯」、「開真槍丫嘛？有排同你玩香港警察」等字句。警方同月28日以「具煽動意圖罪」拘捕被告，其後改控民事藐視法庭，違反高院去年頒下禁止向警務人員及家屬起底的禁制令。

【案件編號：HCMP744/20】