美加英法葡荷外交人員被拒入庭

美批中國阻人民到自由地方

美國國務院要求中國政府馬上釋放12港人，並讓他們離開中國；又認為12人所犯的「罪名」是逃離暴政，批評共產中國制止人民追尋到其他自由地方。美國國務院又表示，被拘留者當中有未成年人，令人震驚，且他們自8月被扣留後，不獲准會見家屬委託的律師，批評北京政權持續根絕香港人剩餘的權利和自由，錯誤地將黨治取代法治，美國要求北京和港府遵從國際責任，尊重香港人權及基本自由，並稱美國駐廣州領事館已循既有程序要求到庭旁聽。

美國、英國、加拿大、葡萄牙、澳洲及荷蘭的領事代表，昨午約1時半抵達深圳鹽田法院門外，但直至原定開審時間，未獲准進入法院。鹽田法院工作人員接受查詢表示旁聽席已滿，不清楚為何外國外交人員未能內進。

趙立堅：依法起訴 美罔顧事實

對於駐華外交人員不獲入內旁聽，外交部發言人趙立堅昨回應表示，不了解具體案件情况，重申中國是有法治的國家，司法機關一貫依法辦案，會依法保護公民言論自由。趙立堅回應美國國務院聲明表示，有關人員涉偷越或組織他人偷越邊境罪被依法起訴，對美方言論罔顧事實，混淆是非，中方表示堅決反對，敦促美方恪守國際法，重申香港事務是中國內政，強調有關案件屬中國的司法管轄權。