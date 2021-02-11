10港人擇期宣判 家屬促勿再拖 法院稱「親屬旁聽」 關注組斥秘密審訊：如何獲批入去？

內地媒體報道10人認罪求輕判

《文匯報》及《深圳特區報》昨晚報道，被告10人當庭表示認罪，希望法庭從輕處罰。其中《深圳特區報》的報道獲中新網及《人民日報》微博轉載。

12名港人中，10人被起訴，鄧棨然、喬映瑜被控組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人被控偷越邊境。鹽田法院昨午2時半開審，法院外守衛森嚴，有交通管制及2米高水馬，有歐美國家外交人員嘗試入內旁聽被拒（見另稿）。

法院稱有人代政協記者旁聽

至傍晚6時半，鹽田法院在官方網站表示，「依法公開開庭審理了」案件，又稱法庭聽取了檢察機關的公訴意見和各被告及委託律師的辯護意見，案件將「擇期宣判」。法院並稱，部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了公開審理。

有被捕者家屬昨晚在關注組陪同下出席記者會，鄧棨然弟弟表示，其兄的官派律師早前拒接他的來電，昨日再致電對方不果，質疑「官派律師的作用是什麼？」；李子賢母親哽咽道，25日收到開審消息如「聖誕禮物」，希望案件早審結、兒子或能返港過年，又稱兒子已認罪，不明白為何法院拖至昨日仍「擇日宣判」，令家屬無法依程序到監獄探望；黃偉然母親促請當局盡快判決，「好想見個仔一面」。

家屬稱官派律師拒接電話

對於法院稱有家屬旁聽，關注組成員岑敖暉稱，其所接觸的家屬均沒獲准旁聽，質疑該所謂「親屬」身分：「在被捕12人中找一個聲稱或真正有血緣關係的人有多難？」鄧棨然弟弟說，其兄的官派律師稱旁聽要向法官申請︰「我想反問那位入了去的家屬如何獲批？」李子賢母親說，至昨仍不知法官名字，質疑該親屬「有否申請？如何入到去？」

最遲3月內判 特殊情况可申延期

有不願具名、家屬委託的律師稱，按內地法例，庭審後須於兩個月內宣判，他相信法院應已有結果，但因有其他考慮「故意等一下」，料短時間內宣判。他表示，官派律師亦有義務向家屬通報庭審情况及結果以及他們的後續工作，批評官派律師失聯「不敢面對家屬」。

按內地刑事訴訟法，法院須在受理後兩月內宣判，最遲不得逾3個月。然而，若被告可能判死刑、附帶民事訴訟或「因特殊情况」，可向上級法院申延長。另外，鹽田檢察院將對被捕時未成年的廖子文和黃臨福作不公開聽證，按內地法律須於11月起計的起訴期限內一至一個半月內舉行，即最快下月召開。

未成年兩人最快下月不公開聽證

香港保安局回覆，稱內地機關按其法制處理案件，特區政府不會干預，現行內地法律只列明被拘留者有權於羈押期間與其律師會面，駐內地辦事處為在內地被拘留港人提供協助時，必須遵守內地法律和法規。局方重申，家屬如有求助，可繼續與入境處聯絡，入境處及駐粵辦會繼續按機制協助家屬將提出的書面訴求轉交內地機關。

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