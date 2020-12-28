斥深圳「加辣」過關措施嚴苛 運輸業憂礙供港物流

有司機感重壓辭職 公司難捱

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，深圳當局用自己方法試圖壓縮跨境車輛數目，但未與業界溝通是否可行，對業界並不公平。

蔣說，近期只有一名司機確診，但針對跨境司機的措施愈見嚴厲，本港有很多副食品及日用品，都要經由陸路運輸運送，若疫情持續，預料會有更多司機被拒入境，供港物資或可能出現短缺。

同屋苑現確診即須檢疫 促政府表不滿

物流公司負責人陳志標表示，該公司旗下有12輛貨櫃車及10多名員工，當中一名司機於本月23日晚上運載空櫃到深圳取貨回港，惟該名司機在皇崗口岸被通知暫停豁免檢疫，遭「打回頭」，無法提貨趕及即日船期赴運，貨主向他稱會追討損失。他說，由於新措施太嚴苛，公司另外兩名司機已辭職，公司營運壓力大增。

陳志標又稱，被內地暫時取消豁免檢疫的司機，會收到「你在香港疫情高風險地區存在暴露史或接觸史」，但他們只是居住大廈鄰座，甚至只是同一屋苑或地區，認為收緊入境安排太苛刻，要求港府向深圳當局反映業界不滿及改善。

（疫情第四波）