斥深圳「加辣」過關措施嚴苛 運輸業憂礙供港物流

【明報專訊】有跨境貨櫃車司機早前於內地確診，深圳當局收緊過關政策，司機由「3日一檢」變為「每日一檢」，有業界稱內地約兩周前再「加辣」，若本港跨境貨車司機居住屋苑出現確診，會暫時取消豁免檢疫資格14日，其間不准入粵，批評做法太苛刻。有運輸公司老闆稱有司機「心理壓力大到辭職」，令公司營運出現困難，「唔知過唔過到今年」，又稱新措施會影響供港貨物運輸。
有司機感重壓辭職 公司難捱
香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，深圳當局用自己方法試圖壓縮跨境車輛數目，但未與業界溝通是否可行，對業界並不公平。
蔣說，近期只有一名司機確診，但針對跨境司機的措施愈見嚴厲，本港有很多副食品及日用品，都要經由陸路運輸運送，若疫情持續，預料會有更多司機被拒入境，供港物資或可能出現短缺。
同屋苑現確診即須檢疫 促政府表不滿
物流公司負責人陳志標表示，該公司旗下有12輛貨櫃車及10多名員工，當中一名司機於本月23日晚上運載空櫃到深圳取貨回港，惟該名司機在皇崗口岸被通知暫停豁免檢疫，遭「打回頭」，無法提貨趕及即日船期赴運，貨主向他稱會追討損失。他說，由於新措施太嚴苛，公司另外兩名司機已辭職，公司營運壓力大增。
陳志標又稱，被內地暫時取消豁免檢疫的司機，會收到「你在香港疫情高風險地區存在暴露史或接觸史」，但他們只是居住大廈鄰座，甚至只是同一屋苑或地區，認為收緊入境安排太苛刻，要求港府向深圳當局反映業界不滿及改善。
（疫情第四波）
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