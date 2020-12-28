稱有孕婦長期病者急需回港 滯英港人促定封關期限

盼允短暫解封 促增檢疫酒店

信件以「一群現正滯留在英國的香港公民和居民」名義在上周六發出，稱代表逾410名滯留英國的港人向港府發信。該信稱，滯英港人未知何時可回港，無法計劃返港行程和隔離檢疫的酒店住宿安排，亦難以向僱主提供可恢復上班的日子或討論工作安排，敦促港府公布禁止英國載客航班來港措施的實施期限，以及短期內暫時開關以允許滯留在英國的港人返港。

海外抵港者現時必須入住指定檢疫酒店，滯英港人的信稱，不少指定酒店已未能提供房間，而部分有空房的指定酒店，價格非他們預期範圍，冀當局增加指定檢疫酒店數目。該信又說，倘當局未能增加指定酒店，即使滯英港人獲准入境，他們亦未必可順利回港。

留學生急重訂機票 趕「鎖國」前赴日

另外，日本因應多國相繼確認變種新冠病毒株個案，今日起至下月底暫停所有國家和地區的外國人入境。港人周小姐10月以網課形式入讀東京一間語言學校，她說校方下月起停止網上授課，她原擬周三（30日）出發到東京，前晚得悉日本將封關，便趕急重訂機票，改昨日起程。日本疫情嚴峻，她有點擔心，但因不知封關措施維持多久，為繼續學業無奈需赴日。

周小姐的家人昨亦到機場送行，周父稱，原擬日本疫情稍緩才讓女兒到當地讀書，「但它（語言學校）沒給你選擇，它停止網上課程」。他又說，全球多地包括本港都爆發疫情，認為港日兩地疫情風險相若，女兒現時赴日「博得過」。

昨出發到大阪留學的洪小姐說，其校有提供網上課程，但擔心當地封關措施持續，「如果現在不去（日本），之後不知何時去到」，故前晚購買約6000元的機票，趕在封關前到日本。她說，家人擔心當地疫情，本身擬為她準備防疫物資，惟未準備妥當她就急需起程。

明報記者

（疫情第四波）