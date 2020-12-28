青年檢疫後家庭聚餐 英返港第19天確診

病毒量低無病徵 暫列輸入個案

昨增70宗確診，69宗屬本地感染，23宗源頭不明，另50多宗初步確診。該18歲男留學生（第8597宗）沒病徵，12月7日於英國乘搭CX250航班回港，完成14天檢疫後回家，12月22日與家人飯敘。12月25日、即他抵港第19日按政府規定接受第三次檢測，結果對病毒呈陽性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其「病毒數值」（CT Value）逾30，即病毒量低，入院後檢測結果不確定，有可能早期已感染，暫列作輸入個案；惟他曾與家人共膳，亦可能是本地感染，故會安排基因分析，了解屬海外或本地感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，有2%至5%的患者潛伏期超過14天，該男子病毒數值超過30，相信沒傳染性，對家人及朋友的傳播風險不高，但他建議其餘早前抵港、未有第3次檢測結果的市民盡量在酒店檢疫，避免與家人聚餐。

衛生防護中心一名在機場臨時樣本採集中心工作的外判員工確診，張竹君說暫未找到感染源，可再做基因分析，了解感染與輸入個案有否關係。

昨增70宗 包括機場採樣中心外判工

本港昨多一名患者離世，累計137死；92歲有長期病患的女病人（第7753宗）本月14日因腹痛入住伊利沙伯醫院，其後確診，持續惡化至昨午離世。

（疫情第四波）