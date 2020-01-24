曾赴聯合2D病房及ICU者須強檢 非與超級傳播者同格 一病人初確

食物及衛生局發言人昨表示，聯合醫院2D病房及ICU短期內出現多宗確診個案，曾到訪者可能有較高的感染風險。政府就強制檢測刊憲，要求12月15至27日曾到聯合2D病房（位於醫院P座2樓）及ICU（位於醫院S座1樓）的任何人，包括但不限於工作人員、病人及訪客，立即接受檢測；如已在25至27日期間接受測試，則獲視為遵守強制檢測公告。

檢測站設院外球場 醫局籲醫護驗

醫管局總行政經理劉家獻表示，為配合政府強制檢測，醫院會聯絡曾到有關病房探訪的家屬，告知強制檢測要求，政府檢測承辦商會於聯合醫院旁的球場設置檢測站，今日起至本月31日運作。他補充，所有2D及ICU的患者均完成檢測，又稱政府協助設立檢測站，有助減輕醫管局的檢測負擔，鼓勵醫院員工到檢測站驗病毒。

劉又稱，12名染疫病人分佈於2D病房的3個病格，有關超級傳播者沒有入住的一個病格，亦有一名病人感染。對於一名患者早在本月16日病發，即超級傳播者入住病房兩天前，劉說有患者入院時氣喘，但不代表早已感染病毒，暫維持日前院內爆發的推斷。

劉指出，染疫的職員均在2D病房工作，院方會暫停部分服務，並調配人手到2D協助。院方已加強感染控制措施，包括在該病房所有病格加裝空氣清新機（HEPA Filter）；並提醒前線加強警覺，為入院後肺片沒進展的病人再檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使超級傳播者沒入住其中一個病格，亦不能排除醫護人員在護理病人期間，將病毒由一個病格帶到另一個，造成交叉感染。

婦產嬰後確診 廣華6職員檢疫

另外，廣華醫院婦產科一名孕婦前日誕下女嬰後確診，劉家獻表示追蹤後發現6名員工，包括兩名醫生、兩名護士、一名病人服務助理與一名運作助理，照顧孕婦時沒穿合適防護裝備而須檢疫；女嬰對檢測呈陰性。

（疫情第四波）