高危群組驗口水 3%疑「水喉水」 指疫情追蹤低效 袁國勇倡動員1萬紀律部隊

樣本無人類DNA 或怕確診停工

袁國勇昨接受無綫新聞《講清講楚》訪問透露，在高危群組檢測中，3%檢測者不誠實，提交的深喉唾液樣本不含人類DNA，相信「多數是給了我們水喉水」，「好明顯不是畀深喉唾液，因深喉唾液都會有人類細胞」，不排除的士司機、安老院及食肆員工等，因擔心染疫導致無收入而「作弊」。他說機場已改由專人採集鼻腔及咽喉拭子，但要動用大量人力，不能所有情况都這樣做，要靠市民自律提交深喉唾液樣本。

張竹君：強檢交假樣本或有法律責任

衛生防護中心傳染病主任張竹君回應時表示，防護中心沒接獲假樣本，認為提交假樣本情况「不理想」，如涉強制檢測，可能會有法律責任。關於假樣本涉及的高危群組、人數、是否強制檢測及有否罰則等，食衛局至截稿前沒回應。

另一港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，部分患者沒病徵，如沒妥善留深喉唾液樣本，或會「走甩」個案、造成傳播，呼籲市民自律及配合檢測。

林志釉指等同拒驗 可囚6月

本身是律師的病人政策連線主席林志釉指出，根據第599A章 《預防及控制疾病規例》，如衛生主任懷疑任何人為傳染病接觸者，或受指明傳染病感染，可規定該人接受檢驗或測試。他說提交水喉水等同拒絕檢測，屬犯法，一經定罪可罰款5000元或監禁6個月。

此外，袁國勇認為本港控疫「最大問題」是接觸追蹤不夠快，內地會一併追蹤密切接觸者的密切接觸者，「行前疫症一兩步」，建議港府動員1萬名紀律部隊人員協助追蹤，每當有確診個案出現，即帶同深喉唾液樣本瓶上門尋找接觸者，如許可則即場留樣本，務求24小時內尋獲接觸者，安排檢疫或完成檢測。

袁又表示本港經歷四波疫情，邊境措施並非滴水不漏，「上一波疫情未完全完結，（病毒）已經進入社區，一放鬆社交距離措施，即刻有第三、第四波爆發」，導致無法「清零」。他形容港府「每一個政策在張紙上全部都好好」，但需要高層領導、中層落實、前線及市民配合，「原來落實不足50%，咁就無用」，市民及業界怨聲載道。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨出席港台《城市論壇》時批評，港府予人有政策、但前線執行出現問題的感覺，爆疫初期沒提出社區清零的目標，「是一個敗筆」，即使市民戴口罩、保持社交距離，但外防輸入方面市民做不到什麼。

明報記者

（疫情第四波）

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