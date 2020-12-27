護理確診者 明愛護士初確 源頭不明

妻骨科工作 待測試結果

該護士昨情况穩定，他最後於12月23日上班，日常工作包括護理確診者；其居住大廈無人確診，潛伏期間曾與親友用膳。

明愛醫院有兩名職員因曾與該護士共膳及在沒戴口罩下交談，被列為密切接觸者，其中一人檢測陰性，另一人尚待結果。該男護士的妻子同在明愛醫院任護士，在骨科工作，尚待測試結果。醫管局會為其他有關病房職員檢測，並消毒病房、茶水間及更衣室。

另外，廣華醫院婦產科一名懷孕女病人初步確診。她昨凌晨因羊膜破裂入院，當時有發燒，被送入產科單人病房，隨即進入產房分娩，早上順產誕下女嬰。及後她返回單人病房，嬰兒被送往兒科單人房。該女病人至中午檢測結果呈陽性，轉送隔離病房，情况穩定。女嬰檢測初步呈陰性，轉往隔離單人病房觀察。

產婦誕嬰後證染疫 BB初步陰性

廣華暫沒病人被列密切接觸者，院方正跟進每個接觸過產婦的職員在接觸時穿著什麼裝備，未知有多少醫護會被列為密切接觸者。

（疫情第四波）