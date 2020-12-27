毋懼重災兼變種 港青赴南非追機師夢

家人曾勸別冒險 信理解追夢心情

Eric昨提早4至5小時到達機場做病毒檢測。他說原本打算元旦才離港，但因疫情嚴峻，怕南非會封關，特意更改機票提早出發。面對南非出現變種病毒及每日數千宗確診，他形容「擔心、驚呀」，但為了未來，沒有辦法，到達當地後會注意個人衛生及戴口罩。他說家人曾勸他別冒險前往當地，但相信家人會理解其追夢的心情。

Eric兩三年前立志當飛機師，原本今年4月出發，但因南非封關半年，打亂了計劃。他今次飛往南非，預計要讀書一年半至兩年，因疫情關係不打算中途回港探親。他說除非疫情緩和，否則檢疫21日非常浪費時間。

聖誕節假期本是出遊旺季，但今年在疫症下，機場昨日非常冷清，工作人員比抵港的人還多。政府宣布前日（25日）起由海外抵港者須入住指定檢疫酒店由14日增至21日，從新加坡探親返港的Ken認為，政府宣布延長檢疫期太倉卒，他在新加坡花了半天才訂到另一間指定檢疫酒店，達到檢疫21日的要求，共花費逾萬元房租。

另外，約10名來自馬尼拉的菲傭表示，昨早約7時44分抵港，花逾6小時才完成所有手續，其中4小時是等候新冠病毒檢測結果。有外傭稱，中介公司已為她安排入住檢疫酒店21日，沒感到不便。

聶德權：檢疫酒店平均入住率四成

公務員事務局長聶德權昨接受now新聞台訪問時稱，36間指定酒店平均入住率約四成，現時至1月底約一半酒店預訂率逾50%，暫評估1.2萬間酒店房有足夠供應。

他昨晚在其facebook表示，當局在24日開始在機場改用PCR快速檢測，令旅客由過往要在機場等待8至10個小時，縮短至約4小時可完成整個流程，且昨日開始所有旅客毋須入住等候檢測結果的酒店。

（疫情第四波）