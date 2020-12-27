返港女子染英變種病毒 累計3宗 鯉生樓4戶6人確診全幢強驗

機場採樣中心員工確診

此外，一名在機場臨時樣本採集中心工作的衛生署外判員工確診，其負責接待機場入境者，最近一次當值日期為12月23日，工作時有穿戴防護裝備，當值期間體溫檢測正常。

上述被驗出變種病毒的確診者是18歲女子（第8322宗），衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，她12月11日乘搭VS206航班抵港，其後一直在九龍維景酒店隔離，20日因發燒送院，目前情况穩定。

歐補充，由於她回來後一直在酒店隔離，而酒店職員有穿保護衣物及做足防控措施，故沒有密切接觸者。

鯉生樓一戶涉歌舞群組 3戶源頭不明

鯉魚門邨鯉生樓昨增一宗確診，大廈累計6宗個案，分佈4個單位，均在不同樓層及坐向，其中一戶為一家三口，與歌舞群組有關，另3戶的確診者感染源不明。衛生署要求全棟大廈的居民於12月27日至31日強制檢測，如居民於12月22日至26日期間曾檢測，可豁免強制檢測。

歐家榮稱，鯉生樓最早出現個案的一家三口單位於11月尾確診，其他個案於12月中至20多日病發。他分析感染原因或有3個，一是透過社區其他地方感染；二是大廈共用設施被污染後經觸摸感染；三是互不相識的確診者在公用地方如升降機相遇而受感染。目前暫沒明顯因素看到鯉生樓出現爆發。

區議員：鯉生樓多長者 接收資訊慢

觀塘區議員龔振祺表示不少居民感擔心。他說鯉生樓約有2000多名居民，上周二衛生防護中心來派樽，估計並非全部居民都拿到，已檢測者應不足1000人，且有不少居民至昨未收到結果。他說大廈多長者，接收資訊較慢，「今次（強制檢測）資訊來得比較急，有點混亂」，也有人表示不清楚小朋友該怎樣檢測。

（疫情第四波）