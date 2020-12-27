跨境司機或優先打針 業界：憂不打禁過關

盼接種後內地放寬每日檢測要求

聶德權說，政府會「睇餸食飯」，視乎有多少疫苗抵港，來定出如何分配。港大羅肇群簡寶玲基金藥劑學教授黃志基認為，應先為最高危群組接種疫苗，例如英國是80歲以上長者，然後才到70歲以上，本港亦可參考，但亦要考慮社會運作，若跨境貨車司機不接種疫苗，會令本港沒有糧食供應，先為跨境司機接種亦合理，但具體接種優次仍要視乎首批抵港疫苗數量等。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉說，現時全港跨境貨車司機約有1萬人，有司機希望盡快接種，亦有人擔心有副作用，難以評估接種人數，但他估計若司機不接種，日後有可能被內地拒絕入境。

業界：同區有確診 司機遭深圳取消免檢

運署：內地通知 所住屋苑有個案會取消

早前有跨境貨車司機在深圳確診，內地隨即要求跨境司機每次入境都要驗病毒。蔣志偉說，深圳亦曾考慮進一步收緊跨境貨車入境限制，包括分單、雙號限行，雖然其後取消了該計劃，但近日當局亦用其他方式限制跨境貨車入境；近日接到不少求助，是跨境貨車司機在深圳口岸被通知已暫時取消豁免檢疫，遭「打回頭」。

蔣說，以往內地一直設限制，若司機所住大廈有人確診，會被取消豁免檢疫14日，但近日部分司機只是居住大廈鄰座、同一屋邨甚至同區有確診，已被深圳告知暫時取消其豁免檢疫資格，部分被禁過關5至7日，準則不明，影響跨境貨運。他說，希望跨境司機接種疫苗後，深圳可盡快取消每日驗病毒的安排。

運輸署回覆稱，港府近日接獲內地通知，若跨境貨車司機在港所住樓宇或所屬屋苑有確診，其豁免檢疫資格會暫被取消，直至有關樓宇及屋苑的最後一個確診公布後14天為止，署方透過既有機制與業界保持溝通，若司機有申訴，可向其所屬公司、商會或向運輸署提出，以便署方向內地跟進。

（疫情第四波）