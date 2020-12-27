藥劑學者倡大數據監察疫苗副作用

黃志基：現靠醫生判斷呈報或有漏

政府日前成立顧問專家委員會，負責就新冠病毒疫苗在港緊急使用為食衛局提供意見，黃志基是委員之一。他曾負責多項以大數據分析藥物成效的研究，他說，現時本港監察藥物和疫苗副作用的機制，是先由醫生判斷副作用與藥物或疫苗是否有關，若認為有關，再呈報給衛生署，但或會漏報；若要監察新冠病毒疫苗副作用，可用大數據方式，對比和分析接種疫苗者的電子病歷和沒接種疫苗者的病歷，若曾接種者出現某些不良反應的幾率，明顯高過沒接種者，則不良反應可能與接種疫苗有關。

黃志基續解釋，即使接種疫苗者較多出現某些不良反應，仍需檢視與疫苗有否因果關係，包括檢視不良反應與接種疫苗的先後次序，例如在接種前已出現「吉巴氏綜合症」的迹象，則顯示該病應與接種疫苗無關；亦要檢視疫苗作用機理與身體所出現問題是否脗合，「例如疫苗的機理就是令身體免疫系統『做嘢』，若病人接種疫苗後出現過敏，也屬於免疫系統的反應，則顯示過敏和接種疫苗可能有關」。

倡效歐洲列不良反應清單

即時分析機率有否增

黃志基說，部分可能出現的罕見不良反應，以往本港或每年都有錄得個案，他認為本港可參考歐洲做法，將可能與疫苗相關的不良反應列出清單（見表），找出以往本港出現有關問題的數字（background rates），一旦開始接種新冠疫苗後有人出現相關不良反應，可即時分析不良反應出現機率是否增加，亦可更好地向公眾解釋不良反應與新冠疫苗是否有關。此外，部分不良反應或十分罕見，本港未必有足夠數據分析，則可參考其他接種相同疫苗地區的報告。

黃又說，疫苗大規模接種時，有效率或與臨牀研究有落差，因實際接種時可接種環境、疫苗儲存狀况等都可能與臨牀研究不同，若出現副作用可能影響公眾信心，故疫苗相關資訊需透明。

（疫情第四波）