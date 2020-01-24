安心出行研藍牙自動記錄行蹤 IT界：感應範圍可達100米 應解釋索個人資料否

薛永恒昨早在港台《星期六問責》表示，現有40萬市民安裝「安心出行」，希望有更多人下載。他在節目後被問到少人下載是否代表市民不信任政府時，稱這純粹是市民一個選擇，市民按本身需要及實况決定是否用，至於是否強制安裝則視乎疫情發展，「不要很多時候都將這些我們給市民的選擇，誤會參加就是信任政府，不參加就是不信任政府，這個問題完全不存在」。

暫40萬人下載

薛永恒：不存在信任問題 視情况強制

此外，薛永恒在節目透露，當局正替「安心出行」研發更方便的自動記錄方式。他舉例說，在交通工具上安裝一個感應器，市民上車或去一個處所時，開啟「安心出行」的藍牙模式，就可以自動感應到出行紀錄，「程式會自動記錄了你上過車或去過處所，不用大家掃二維碼」。他強調所有資料都會在市民手機上，不會上載到政府儲存，「我們無一個中央記錄系統，記錄相關資料，全部資訊都在大家手機上」，稱科研機構和大學正研發，需要時間，他期望未來幾個月做到。

稱程式開藍牙須用戶准許

方保僑：不以陰謀論猜度政府

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，他昨向政府資訊科技總監辦公室查詢，當局將利用iBeacon裝置感測藍牙。他解釋，安心出行程式用戶若已開啟藍牙，iBeacon會傳輸一個識別碼，令手機程式記錄行蹤，理應不會由手機對外傳輸信息。外界關注私隱外泄問題，他說程式不會自動開啟藍牙，須先得手機用戶准許權限，他不以「陰謀論」猜度政府。但他指市面上的iBeacon可覆蓋附近約100米範圍，或會感應到其他地點的用戶，政府要解決這問題。

專家：正常不追蹤身分 視程式如何寫

資訊科技界選委、數據科學家黃浩華認為，正常情况下，iBeacon感應到手機藍牙會傳輸一個隨機的編碼，不會每次一樣，政府不會追蹤到某一裝置及身分，但強調視乎資科辦如何編寫程式。他認為市民未必熟悉有關技術，會關注私隱問題，政府有責任清楚解釋到底會否取得資料、從什麼渠道收集。

明報記者

（疫情第四波）