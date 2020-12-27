患者有肺炎入院篩查走漏 護士無眼罩餵餐 聯合爆超級傳播 12病人7職員染疫

84歲婦入院前已病發

傳抽血員病人助理清潔工

聯合醫院2D紓緩治療病房現超級傳播事件，累計12名20至92歲病人和7名員工感染病毒。香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨到聯合醫院視察後表示，估計該病房一名病毒量很高（CT值14至18）的84歲女病人（第8376宗）為「超級傳播者」，將病毒傳給另外11名病人和7名員工，包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及1名清潔工。

醫生疑唾液倒流致肺炎 未覆檢

曾住兩病格 一格全數病人感染

84歲女病人住在觀塘翠屏南邨翠杭樓，早於12月11日發病，15日因糖尿病酮酸中毒經急症室入深切治療部，當時神志不清，右下肺有病變，其入院病毒檢測呈陰性，醫生懷疑是因其神志不清令唾液倒流引致輕微肺炎，未有為病人做第二次檢測。

84歲女病人病情改善後，於本月18日可轉至普通病房，但因病牀爆滿，需暫時送到2D病房的紓緩病牀（35號），同病格另外全數5名病人其後證實受感染；另一在走廊的病人亦染疫。其後由於急症內科病牀有空位，84歲女病人於21日獲轉到同病房另一病格的26號牀，同病格另外最少3名病人其後亦證實感染。

除了病人，7名醫院職員亦確診。84歲女病人需要由胃喉餵食，一名護士曾於本月20和21日在無戴護目鏡下為她洗口和餵餐，疑成感染原因，其他員工感染途徑待調查，袁國勇相信他們因病房工作受感染。

病房每小時6換氣 4屬循環

袁國勇促增空氣清新機

袁國勇稱，2D病房雖然每小時6次換氣，但當中4次屬空氣循環，若有新冠病毒就易傳播。該病房環境樣本化驗陰性，袁稱病房多數是出現空氣傳播造成爆發。他提出4項建議，包括增加病房空氣清新機；提醒醫護為病人洗口、餵食時需要戴護目鏡；盡量不應調病人至不同病格；若病人有肺部病變，而住院期間肺部X光檢查或臨牀病徵上一直無改善甚至轉差，必須做第二次病毒檢測。醫管局總行政經理劉家獻稱，醫管局中央傳染病委員會看如何落實建議，病人樣本亦會分析基因排序。

18探訪者5人需檢疫

抽血員曾到不同病房需跟進

聯合醫院的接觸追蹤尚未完結，其中確診的抽血員曾到不同病房工作，需再跟進其曾去過什麼病房。袁國勇稱，不排除將出現更多醫護和病人確診，目前群組已有一名病人出現氣喘和兩名病人發燒，由於多長者病人，不排除他們病情會轉差；衛生防護中心昨晚公布，1人情况危殆。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，多名確診病人共有18名探訪者，5人列密切接觸者需送檢疫，另13人安排測試，其中12人結果呈陰性。

有患者曾轉骨科病房

7鄰近病人列密切接觸

群組中83歲居麗晶花園女病人曾入住2D病房一日後轉到骨科病房住一日，出院後發病並驗出陽性，7名曾與她在骨科住鄰近病牀的病人被列作密切接觸者，當中兩人已出院，骨科病房未有職員或病人驗出陽性。

聯合醫院昨未公布各病人的病發時間。歐家榮稱，聯合醫院群組包括一名74歲女病人（第8540宗）。資料顯示，她早於12月16日發病，即較84歲女病人入住2D病房的日子早兩日。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676