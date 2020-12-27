患者有肺炎入院篩查走漏 護士無眼罩餵餐 聯合爆超級傳播 12病人7職員染疫

【明報專訊】位於觀塘的聯合醫院出現新型冠狀病毒疫情下最大規模的院內超級傳播，其2D懷安科及內科病房累計12名病人和7名員工確診。入院前已病發的84歲女病人病毒量十分高，港大專家袁國勇稱她是超級傳播者，並相信今次是首度有多名醫院職員在工作時受感染。他又分析今次四大爆發成因，首先，該84歲女病人入院篩查呈陰性，即使有輕微肺炎卻沒獲反覆測試；醫院又因病牀爆滿要該病人調牀，引發更多人受感染；且有護士無護目鏡下替該病人洗口及餵餐。今次染疫職員包括會到不同病房的抽血員，又有染疫者另轉至骨科病房，袁國勇不排除有更多醫護和病人確診。
84歲婦入院前已病發
傳抽血員病人助理清潔工
聯合醫院2D紓緩治療病房現超級傳播事件，累計12名20至92歲病人和7名員工感染病毒。香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨到聯合醫院視察後表示，估計該病房一名病毒量很高（CT值14至18）的84歲女病人（第8376宗）為「超級傳播者」，將病毒傳給另外11名病人和7名員工，包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及1名清潔工。
醫生疑唾液倒流致肺炎 未覆檢
曾住兩病格 一格全數病人感染
84歲女病人住在觀塘翠屏南邨翠杭樓，早於12月11日發病，15日因糖尿病酮酸中毒經急症室入深切治療部，當時神志不清，右下肺有病變，其入院病毒檢測呈陰性，醫生懷疑是因其神志不清令唾液倒流引致輕微肺炎，未有為病人做第二次檢測。
84歲女病人病情改善後，於本月18日可轉至普通病房，但因病牀爆滿，需暫時送到2D病房的紓緩病牀（35號），同病格另外全數5名病人其後證實受感染；另一在走廊的病人亦染疫。其後由於急症內科病牀有空位，84歲女病人於21日獲轉到同病房另一病格的26號牀，同病格另外最少3名病人其後亦證實感染。
除了病人，7名醫院職員亦確診。84歲女病人需要由胃喉餵食，一名護士曾於本月20和21日在無戴護目鏡下為她洗口和餵餐，疑成感染原因，其他員工感染途徑待調查，袁國勇相信他們因病房工作受感染。
病房每小時6換氣 4屬循環
袁國勇促增空氣清新機
袁國勇稱，2D病房雖然每小時6次換氣，但當中4次屬空氣循環，若有新冠病毒就易傳播。該病房環境樣本化驗陰性，袁稱病房多數是出現空氣傳播造成爆發。他提出4項建議，包括增加病房空氣清新機；提醒醫護為病人洗口、餵食時需要戴護目鏡；盡量不應調病人至不同病格；若病人有肺部病變，而住院期間肺部X光檢查或臨牀病徵上一直無改善甚至轉差，必須做第二次病毒檢測。醫管局總行政經理劉家獻稱，醫管局中央傳染病委員會看如何落實建議，病人樣本亦會分析基因排序。
18探訪者5人需檢疫
抽血員曾到不同病房需跟進
聯合醫院的接觸追蹤尚未完結，其中確診的抽血員曾到不同病房工作，需再跟進其曾去過什麼病房。袁國勇稱，不排除將出現更多醫護和病人確診，目前群組已有一名病人出現氣喘和兩名病人發燒，由於多長者病人，不排除他們病情會轉差；衛生防護中心昨晚公布，1人情况危殆。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，多名確診病人共有18名探訪者，5人列密切接觸者需送檢疫，另13人安排測試，其中12人結果呈陰性。
有患者曾轉骨科病房
7鄰近病人列密切接觸
群組中83歲居麗晶花園女病人曾入住2D病房一日後轉到骨科病房住一日，出院後發病並驗出陽性，7名曾與她在骨科住鄰近病牀的病人被列作密切接觸者，當中兩人已出院，骨科病房未有職員或病人驗出陽性。
聯合醫院昨未公布各病人的病發時間。歐家榮稱，聯合醫院群組包括一名74歲女病人（第8540宗）。資料顯示，她早於12月16日發病，即較84歲女病人入住2D病房的日子早兩日。
明報記者
（疫情第四波）
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