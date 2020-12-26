白色遮「香港獨立」 香港獨立電影節海報兩遭拒印

統籌籲勿自我審查 策展人稱藝術創作

下月舉行的第13屆香港獨立電影節，其海報以白色隱約遮蓋「香港獨立」四字。該電影節統籌蔡嘉儀稱，海報設計師以往合作的印刷公司已率先拒印，其後找了另一間印刷商，原答應承印，至本周三突然指因海報含「香港獨立」四字，憂觸犯港區國安法而拒絕印刷。蔡稱既感錯愕，又氣憤、悲傷，哽咽道「這是舉辦了第13年的電影節，為何我們做正常的事，無增多或減少，卻要承受這番拒絕」，質疑若各人都自我審查，大家亦無法生存，「希望大家不要無限詮譯（國安法）」。

該電影節策展人崔允信稱，今屆獨立電影節的焦點是「捷克電影新浪潮」，海報屬團隊與設計師的藝術創作，以白色遮字是表達這是政府想掩蓋的字眼，表達香港現况。他指海報一度被拒印並非一件大事，現已找到印刷商承印，不希望太突出此事，憂反令大眾更恐慌。

次文化堂社長彭志銘稱印刷界現已陷入恐慌，他知道本月有3本書因部分內容提及「警察濫暴、濫權」，全部遭印刷廠拒印，顯示港人已不再相信香港有法治，「大家不知道國安法的『紅線』在哪，以前說是移動的『紅線』，但現在是模糊不見、不知不覺已綁住大家，這樣才恐怖」。他說印刷商已沒有「免於恐懼的自由」，除了憂犯法，亦擔心被報復、滋擾，以致跌入「文革式思維」，令部分字詞成為敏感詞，甚至禁語。

彭志銘：提警暴書遭拒印 字詞成禁語

文化監察主席楊雪盈稱港區國安法幅蓋面廣闊，執法界線難以捉摸，出版及文化界無所適從，已阻礙到創作及文化活動的發展。

明報記者