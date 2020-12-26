指公民議政平台非法 徐英偉警告「法律制裁」 區議員：做體制外事 港准結社

問犯何法 民政局：沒補充

籌委批徐說法「笑話」

平台籌委、沙田區議員李志宏批評徐英偉的說法是「笑話」，請徐提供法理依據。他說，議政平台主要是討論社區事情，不是在區議會體制內成立平台，「我們只是做一些體制以外的事，無違反任何法律，香港容許人結社，違了咩法、挑戰咩中央呢？有咩後果呢？一係請你（徐英偉）講明」。

徐：不容任何試探紅線舉動

徐英偉在大公報訪問中批評：「（攬炒派）日日企圖以政治議題搞亂香港，究竟居心何在？」又說平台非法理據充分，他會密切關注，「一旦越雷池半步，有關執法部門必定會採取行動，絕對不會容許任何試探紅線的舉動」，又列舉港區國安法第6條及第35條。該兩條是有關公職人員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，以及經法院判決危害國家安全罪行的人，將即時喪失參選資格。

公民黨劉珈汶退出籌委

稱與國安法DQ無關

公民黨劉珈汶、民主黨韓俊賢和周曉嵐前日分別退出平台籌委會。劉昨在facebook澄清「退出公民議政平台籌委會與國安法、區議員宣誓或DQ無關」。她承諾退出後將以不同方式推動全民議政的理想，如有需要仍會與籌委保持合作關係，並不存在任何形式的割席或「跳船」。