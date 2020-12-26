可否旁聽「無所謂」 被告母：只想見仔一面

問審訊詳情 官派律師「東拉西扯」

法院稱無法核實親屬身分拒透露

黃偉然的家人昨收到官派律師通知，案件將於下周一以視像審訊。黃媽媽稱，問到官派律師可否提供審訊的連結、視像審訊會否公開、能否讓家屬委託的律師旁聽等，對方都是「東拉西扯」，或僅稱會詢問法院。她說已託官派律師替她向兒子傳話，「問候他（兒子）身體好唔好，屋企好掛住佢」。她又說，已向官派律師「鄭重聲明」，旁聽與否對她意義不大，「係思念，我想見個仔一面」。

黃媽媽又說，昨曾致電內地法院查詢案件詳情，對方以沒法核實其親屬身分為由拒絕透露，又着她親自帶同文件到深圳申請，她有感對方是故意刁難。她又說，曾多次向本港入境處、駐粵辦表達訴求，希望判決後可盡快與兒子見面，她形容港府職員態度很好，「但幫唔到任何忙」。

港府職員「態度好」但幫不上忙

按內地法律，被扣押者只能與律師會面，近親需獲辦案機關和公安同意，才可通信和會面。黃偉然被扣押超過4個月，黃媽媽一直未能與他見面，她說若法院有判決，會第一時間到深圳，希望探望兒子。