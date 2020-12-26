10港人周一受審 不公開沒旁聽 家屬轟「秘密審訊」 促直播及公布判決書

深圳鹽田區檢察院本月中公布，以鄧棨然、喬映瑜涉「組織他人偷越邊境」；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟涉「偷越邊境」，向法院提出公訴；廖子文、黃臨福兩人因案發時未成年，檢察院將舉行不公開聽證，以決定是否不提出起訴。

家屬促允探監 港府派員旁聽

質疑內地做法違「陽光司法」

至少7名被控港人的家屬昨收到官派律師通知，案件將於下周一下午2時30分，以視像方式在鹽田區人民法院開審；兩名案發時未成年港人的家屬則未收到任何通知。12港人家屬發表聲明，強烈譴責內地「秘密審訊」的做法漠視基本人權，亦違背中國對外宣傳的「陽光司法」原則。

家屬在審訊前3日收到通知，因檢疫問題無法趕及親自到法庭旁聽。家屬向內地當局提出5項訴求，包括全程網絡直播庭審、公開12人審訊詳情、公開庭審、在審訊後對外公布判決書、承諾若12港人被判監，家屬可盡快探望。家屬又要求港府派員旁聽案件。

本報昨致電鹽田區人民法院查詢，接聽職員表示案件屬於不公開庭審，不設旁聽，亦不設網上直播，家屬只能透過律師了解進度及審判結果。法院網頁昨未見有關案件的詳情。

盧思位：認罪認罰或當庭宣判

根據內地法例，觸犯偷越邊境罪可判一年以下有期徒刑、拘役或管制，觸犯組織他人偷越邊境罪可被判2年至7年有期徒刑。12名港人被扣押內地逾4個月，獲其中一名港人家屬委託的內地律師盧思位稱，據說案件是「認罪認罰」，如沒意外，法院有可能當庭宣判。他說涉嫌偷越邊境罪的8人可能被判6個月以下拘役，刑期便是他們被扣押的時間，一般被送回派出所辦理手續後可離開，但各人亦有可能未能即時回港，要視乎判決後10天內，檢察院是否提出抗訴或被告會否上訴；至於涉組織偷越邊境的兩人，盧預計會被判有期徒刑，再緩刑處理。

消息人士：不能移送香港服刑

本港消息人士稱，香港與內地沒有移交被判刑者的協議，若在內地服刑完畢的港人，同是香港通緝人物，內地機關會通知香港警方安排接收，但在內地的判刑需在內地服刑，不能移送香港服刑。

保安局發言人稱，任何港人在境外涉嫌違法被捕而求助，港府會按實際情况，並在尊重當地司法制度的原則下，為他們提供合法可行的協助。發言人稱留意到審訊下周一舉行，港府正了解更多相關情况。

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