九旬病人先陰後初確 佛院9同房病人須檢疫

95歲男病人本月9日發燒入住伊院，檢測呈陰性，其後好轉，本月13日轉送佛教醫院康復內科及骨科病房，但近日再發燒，前日初步確診，已返伊院隔離治療。9名曾同病格的病人須檢疫。

伊院未安排再檢測 醫局：情况一直好轉

至於為何伊院未有再安排多一次檢測，醫管局總行政經理劉家獻表示，男病人獲處方抗生素後退燒，院方亦安排檢查血液及白紅球，醫生相信是病人受病菌感染，且情况一直好轉，故沒有再檢測。他說正調查病人是否入院前已感染或院內感染，會為曾同房的病人檢測，以找出有否隱形患者，暫無法確認感染源頭。

劉家獻表示，男病人的「病毒數值」（CT Value）為24，體內驗不到抗體。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，病人CT Value為24，顯示體內仍有病毒，要視乎病人入住什麼病房、留醫期間有否接觸過確診者。若有接觸確診者，或因此而感染；若沒接觸確診者，則不能排除或有病人或醫護是隱形病人傳染該病人。

聯合紓緩病房3初確 再多1護士須檢疫

另外，聯合醫院3名懷安科紓緩病房病人前日初步確診，劉家獻稱再多一名病房護士須檢疫，另找到6名曾恩恤探訪3名病人的家屬。他說擔心恩恤探訪可能將病毒帶入醫院，公立醫院暫會收緊恩恤探訪安排，會視乎病人情况、小心批准探訪，一般只准家人探訪，每次不可多於半小時，不可餵食，冀家人諒解。

（疫情第四波）