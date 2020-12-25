李運強控使人染疫 逃走疑因怕打針 檢測陰性解除隔離 獲准保釋

【明報專訊】早前確診新型冠狀病毒的男病人李運強，上周五（18日）涉從伊利沙伯醫院的隔離病房逃去，3日後被警方緝獲，直至前日（23日）病毒測試結果呈陰性，現被解除隔離令。他昨被解至九龍城裁判法院，控以「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪，獲准保釋至明年2月5日再訊，其間須居於報稱住址，及在24小時內向法庭呈報住址。據了解，他原本租用唐樓單位，因拖欠業主租金，暫時居無定所；他被捕後表示，因為害怕打針和接受診治而逃走。
官令居報稱住址 被告欠租暫無居所
被告李運強（63歲）在庭上一度將口罩拉至鼻下，身旁警員提醒他戴好口罩。他被控違反《預防及控制疾病規例》，涉及今年12月18日至12月20日之間，自知屬受指明傳染病、即2019冠狀病毒感染的人，不得身處公眾地方使其他人蒙受感染的危險。控方表示，衛生防護中心已向被告發出「終止隔離令」，被告可出庭應訊。控方申請將案押後，以待警方調查，反對被告保釋。
被告沒有律師代表自行申請擔保，其間曾表示「大官畀次機會啊！」主任裁判官嚴舜儀聽畢陳辭，批准被告以現金500元保釋，不准離港、每兩周到警署報到一次及居於報稱地址等。
據了解，控方案情稱被告是確診病人的緊密接觸者，本月11月病毒測試結果呈陽性，至本月14日送往伊院隔離病房，獲職員告知不得擅離。本月18日下午4時許，職員目睹被告在梯間出現，隨即通報主管，被告涉在下午5時步出伊院。至本月20日晚上，被告在旺角街頭出現，警方將被告送回醫院。被告本月23日再檢測，結果呈陰性可出院。警方隨即拘捕被告，被告被捕後表示因害怕打針和接受診治而犯案。
醫管局消息稱，被告昨晚約7時出院。此外，本案昨早一度移師到另一法庭審理，以安排人員清潔消毒，之後恢復原有安排。嚴官表示，法庭知悉一名出庭的被告需要隔離，「但他已通過病毒檢測，隔離令已解除」，所以毋須轉庭處理。
須檢疫失蹤女子自行返院
另外，前日有一名接受檢疫25歲女子往北大嶼山醫院求診後擅自離開，醫管局總行政經理劉家獻表示，該名女子昨早自行返回該院並報稱不適，獲轉送瑪嘉烈醫院，並已接受病毒測試，當局會配合警方調查。據了解，25歲女子病毒檢測結果呈陰性。
【案件編號：KCCC3338/20】
明報記者
（疫情第四波）
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