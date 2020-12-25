拆局：首日執法口頭警告 林鄭預告下次罰款

政府昨清晨發稿稱，執法首日人員會先口頭警告，並容許市民即時到流動檢測站檢測，有結果前須留家中。林鄭月娥昨巡視乙明邨明恩樓執法後發稿，稱「部門會總結今次行動經驗，日後會繼續類似執法工作，並考慮對違規者按法例發定額罰款通知書」。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今次抽查執法，不排除下次用其他方式。

根據強制檢測公告，任何人如未能出示檢測結果短訊通知或相關證明，即屬違反公告，會被罰款5000元，並會收到強制檢測令，不遵從該令即屬犯罪，會被罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府消息：流動採樣更好 日後未必派樽

政府消息人士表示，昨日行動能令大家看到問題，如過往區內信息混亂都與「拎樽」有關，又稱在多確診個案社區設流動採樣站是更快、更好的採樣方法，預料未來未必會再以「拎樽」做檢測；亦要改善如何向市民確認檢測結果。

翻查強制檢測公告，市民可從自動派發機或指定門診診所索樣本包再交回，或經認可私營化驗所、各區檢測中心等檢測，有結果會收到電話短訊或報告通知；唯獨使用防護中心派發到指定地方的樣本瓶再交回，檢測者須在執法人員要求下提供個人資料，再向防護中心查核結果。

另有消息人士稱，昨上門檢查居民有否檢測的人手不足，致進度緩慢；執法人員涉多部門，對於有做檢測但未能出示結果市民登記資料後是否放行，執法尺度不一。

（疫情第四波）