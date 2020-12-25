強測跨部門突擊執法 離邨須陰性證明 交樽無收結果 街坊禁離乙明須撩鼻

政府早前刊登強制檢測公告，要求12月1至16日期間，曾逗留明恩樓超過兩小時的人接受新型冠狀病毒檢測。政府昨晨5時55分出稿，稱沙田民政事務處昨聯同警方、醫療輔助隊、房協，採取強制檢測公告執法行動。昨早6時起，出入明恩樓的居民須出示12月17至21日期間，曾參與政府安排的新冠病毒檢測的檢測結果短訊通知或證明。政府派員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已檢測。

林鄭巡視10分鐘 晚發稿稱需要改善

特首林鄭月娥昨早11時到場視察，逗留約10分鐘後離去。特首辦晚上發稿稱，對部分居民早前曾「交樽」但未能出示檢測證明，林鄭「同意需要作出改善」，但認為行動大致順利。新聞稿稱，截至昨午6時，共390名明恩樓居民到流動檢測站接受檢測。本報向民政事務總署查詢，當中多少人早前無接受檢測，署方稱，執法仍在進行，暫無資料補充。

至昨午6時390居民接受檢測

大批警員昨清晨在明恩樓地下拉起橙色封鎖線，一度不准居民離開大廈，留下一個出入口。其後居民陸續下樓上班，居民李先生早前遞交樣本瓶，但未能出示結果短訊，登記個人資料後獲准離開，待流動檢測站9時半運作後，再返回檢測；居民陳小姐稱，明恩樓上周一出現第5宗確診，於是自行到私院檢測，翌日取得陰性證明，衛生署其後向居民派發樣本瓶，她未有留樣本。昨早出門時職員不認可其檢測結果，因不在指定期間檢測，需排隊再驗，「我比政府更擔心自己健康，但今（昨）日就唔畀我出入」。

排隊等檢測 有居民等至少個半鐘

昨早9時半，大批居民到球場的流動檢測站排隊等候檢測，排隊至少一個半小時的居民黎小姐相當鼓譟，「今日唔排有冇犯法？我交咗樽畀你點樣證明我無交？陣間你話收唔到，又話我冇做，要拉我咁點？」她早前提交樣本瓶後未收到通知結果短訊，不滿當局無清楚交代此類居民是否需再檢測。職員解釋，有交樣本瓶的居民可留下個人資料，職員會向衛生署核對曾否檢測。

未能出示短訊的居民陳先生留下個人資料後，協助登記的職員稱「手頭check唔到（曾否做檢測）」，要求他前往流動採樣站再做。沙田民政事務處昨午發新聞稿，稱已獲衛生署提供曾測試及結果陰性的明恩樓居民紀錄，並已核實部分紀錄。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，昨早已將名單交予民政事務總署，部分居民可能到其他地方檢測，不同地方有不同方法公布結果。

民政事務局長徐英偉昨早到場視察，稱為免有未檢測者逃走，故未預先公開執法行動。他稱已交樣本瓶但未收到短訊者，只需留下個人資料及遞交日期，職員會找到紀錄。據他了解，截至昨早8時半，約400名居民出示證明，少數居民未能出示。

區議員斥處理失當 料影響逾千居民

沙田區議員丘文俊稱，明恩樓逾2000名居民遞交樣本瓶，「衛生署講明陰性（檢測結果）不會有短訊 」，認為政府突擊檢查是好事，但應向衛生署取得未有提交樣本瓶的居民名單，直接上門執法。他又批評民政處處理失當，最少逾1000名居民受影響，已檢測的居民需聚集等候檢測，增加感染風險。

明報記者

（疫情第四波）