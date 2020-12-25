南非檢另一變種新冠 曾留當地者禁來港 今起外國抵港者 酒店檢疫21日

南非指傳播力較強

青年感染重症者增

南非第二波疫情迅速蔓延，本月初開始日增約2000宗確診，至前日增逾1.4萬宗，錄單日新高，增長速度遠超第一波。南非衛生部日前表示年輕人感染及重症數目增加；拭子檢測發現病毒量較高，代表病毒傳播力較強。病毒肆虐東開普及西開普省，截至本月17日，西開普驗出88%個案屬新病毒株。

西開普省88%個案屬新病毒株

南非學者Tulio de Oliveira領導的研究小組發現新病毒株，他說暫未有證據顯示病毒會加重病情，並相信疫苗仍有效，但需要再研究。據團隊研究，501.V2病毒株的「S蛋白（spike protein）」有8個基因變異，包括3個與受體結合相關的氨基酸，即「K417N」、「E484K」，以及在英國變種病毒出現的「N501Y」。

團隊指出，N501Y變異在老鼠實驗顯示會更容易與ACE2受體結合，造成感染；E484K變異在南非以外的比例少於0.02%，小量證據顯示變異會令病毒更易結合受體。K417N及E484K變異亦可能減低抗體效力，病毒或容易逃離抗體，其中E484K或影響中和抗體，但這屬實驗室研究的初步結論，未有臨牀實證。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在記者會上稱，當局剛知悉英國發現南非流行的變種病毒，會向世界衛生組織查詢，中心亦會分析基因，以檢視本港有否南非變種病毒。至於會否限制曾到南非的人來港，張說本港沒南非直航，但不排除有人轉機來港，會密切留意。

張竹君：將向世衛查詢 檢視港有否個案

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在港台《千禧年代》表示，南非來港的人不多，近月沒直接由南非輸入個案，3月則有4宗。他認為作為預防措施，本港應採取與英國一樣的措施，即禁止過去14天曾在南非逗留逾兩小時的人來港。

何又表示，不少年輕人感染後無病徵，憂英國返港者檢疫期尾段留的樣本質素不佳，如參與聖誕派對等聚會，或有社區傳播，建議近月英國抵港者避免跨家庭聚會。他向本報補充，如本港禁曾赴英者來港，但不向出現傳播力更高病毒株的南非「封關」，是不合邏輯。

（疫情第四波）